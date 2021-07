Zelda: Skyward Sword HD - Schätze, Materialien und Fundorte (Bienenlarve, Eldin-Erz, Wüstengras, Finsterhalbmond)

Schätze in Zelda: Skyward Sword gibt es so einige, und gemeint sind nicht einmal Truhen voller schnöder Rubine. Es sind vielmehr Upgrade-Materialien. Ihr benötigt die Schätze, wenn ihr Items aufrüsten lassen möchtet. Für die handwerklichen Eingriffe bei den Upgrades zuständig ist der Tüftler Doruco im Basar von Wolkenhort.

Je besser die Items werden sollen, desto seltener die dafür nötigen Schätze bzw. desto später im Spielverlauf findet man sie. Insgesamt gibt es 16 Arten von Schätzen im Spiel zu finden.

Für jede Komponente gibt es mindestens einen üblichen Fundort, an dem ihr immer mehr und unbegrenzt viele Einheiten beschaffen könnt. Nutzt die Schatzmedaille (zu bekommen, wenn ihr das Artefakt der Göttin beim Bokblin-Lager vor dem Tempel des Erdlandes in den Himmel schießt), um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass euch Schätze in die Hand fallen. Auch die Dämonenmedaille (bekommt man von Morsego während der Juwelen-der-Güte-Quest) lohnt sich: Mit ihr entdeckt man sehr viele Schätze und Rubine, kann aber, solange sie ausgerüstet ist, keine Schilde oder Flaschen benutzen.

16 Arten von Schätzen sind in Skyward Sword zu finden.

Hier die Fundorte der Schätze in Zelda: Skyward Sword.

Bienenlarve Verkaufswert: 20 Rubine

Üblicher Fundort: Bienenstöcke an den Bäumen

Im Waldesinneren (Abschnitt "Tief im Wald") hängt direkt hinter dem Eingang ein Bienenstock an einem alten Baum. Rollt gegen den Baum oder schießt mit der Schleuder bzw. Pfeilen oder dem Käfer darauf, das Nest fällt runter und gibt die wertvollen Bienenlarven frei.

Den Bienen kommt ihr zuvor, indem ihr sie mit dem Netz einfangt und euch so vor ihrem Stichen schützt.

Vogelfeder Verkaufswert: 20 Rubine

Üblicher Fundort: bei den Vögeln im Wald von Phirone

Vögel lassen sich mit dem Schmetterlingsnetz fangen, etwa im Wald von Phirone. Dort sitzen sie gern auf dem Boden. Zum Fangen müsst ihr euch an die armen Tierchen anschleichen und dann das Netz schwingen, um sie zu erwischen, sonst schwirren sie in alle Himmelsrichtungen davon. Knifflig, aber machbar.

Wüstengras Verkaufswert: 20 Rubine

Üblicher Fundort: Ranelle-Wüste

In der Wüste Ranelle rollt das Zeug über den Boden wie in alten Westernfilmen. Nutzt das Netz zum Einfangen der grau-braunen Grasbüschel. Achtet auf den Effekt aufgewirbelten Sandes, der die Büschel ankündigt.

Eidechsenschwanz Verkaufswert: 20 Rubine

Üblicher Fundort: bei den Echsalfos (Echsenkriegern)

Die Schwänze erhaltet ihr von den Echsalfos, die in mehreren Regionen auftreten, beispielsweise in Eldin oder beim Eingang zur Werft in Ranelle. Die beiden Echsen dort tauchen immer wieder auf, wenn ihr das Gebiet verlasst und erneut betretet.

Eldin-Erz Verkaufswert: 30 Rubine

Üblicher Fundort: Vulkan Eldin, besonders in Erdlöchern

Das erste Eldin-Erz findet ihr in der Eldin-Höhle der Mogma, wo ihr die Grabklauen erhaltet. Buddelt in den Löchern oder rutscht vom Bokblin-Lager aus durch den mittleren Schacht; er bringt euch zu einer Kiste mit Eldin-Erz darin.

Bei Grus' Kürbisschießen könnt ihr Eldin-Erz auch als Preis gewinnen.

Äonenblume Verkaufswert: 30 Rubine

Üblicher Fundort: Ranelle-Wüste in den Zonen mit aktivierter Zeitverschiebung

Schaut euch in den Arealen um, wo ihr auf einen Stein der Zeit schlagt, um die Zeitebene zu wechseln und in die Vergangenheit zu wechseln, etwa beim Eingang zur Ranelle-Mine oder auf dem Weg zum Ranelle-Steinwerk.