Zur neuesten Pokémon Go Tour gibt's zahlreiche Events vor Ort in Europa

In Kürze findet die Go Tour: Johto in Pokémon Go statt und anlässlich dessen gibt es in Europa auch eine Reihe von Events vor Ort.

Diese finden am 26. Februar 2022 in ausgewählten Städten statt. Trainer und Trainerinnen können dort dann miteinander spielen, tauschen und Fotos machen.

Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich und mit dem digitalen Ticket können alle auf der Welt daran teilnehmen.

Diese Städte sind dabei

Die Events finden jeweils von 10 bis 17 Uhr statt, folgende Städte sind mit dabei:

Linz, AT: City-Park

Berlin, DE: Britzer Garten

Dortmund, DE: Westfalenpark

Essen, DE: Burgplatz

Hamburg, DE: Überseeboulevard

Hannover, DE: Steintorplatz

Warschau, PL: Electrownia Powisle Einkaufszentrum

Bristol, UK: Broadmead

Cardiff, UK: Churchill Way

Edinburgh, UK: Castle Street

Liverpool, UK: Liverpool One

London, UK: St. Alfege Park

London, UK: Whitfield Gardens

Manchester, UK: Piccadilly Gardens

Sowohl für den Britzer Garten in Berlin als auch für den Westfalenpark in Dortmund ist die Zahlung des jeweiligen Eintrittspreises erforderlich.

Das Go-Tour-Johto-Event im Spiel findet ebenfalls ausschließlich am 26. Februar 2022 statt. Digitale Tickets dafür sind im In-Game-Shop erhältlich.