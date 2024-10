Assassin's Creed: 10 Spiele in 5 Jahren - Ubisoft plant großen Ausbau der Reihe

Ubisoft scheint eine Antwort auf all ihre Probleme gefunden zu haben. Und diese lautet Assassin's Creed. Für die kommenden fünf Jahre will der Entwickler und Publisher seinen Fokus auf die beliebte Stealth-Reihe legen, nachdem viele Neuerscheinungen in diesem Jahr gefloppt sind.

Wird Assassin's Creed Ubisofts Rettungleine?

Aktienkurse sind im Keller, Star Wars Outlaws und XDefiant schrieben enttäuschende Verkaufszahlen und Assassin's Creed Shadows wird verschoben. Ubisoft hat kein gutes Jahr gehabt. Das Unternehmen macht sich derzeit sogar Gedanken darüber, sich von der Börse zurückzuziehen.

Wie kann es für Ubisoft also wieder bergauf gehen? Mit einem Franchise, das viele Spieler kennen und lieben. Eine Reihe, mit der Ubisoft in seiner Vergangenheit immer viel Erfolg gehabt hat. Es ist natürlich Assassin's Creed.

Über einen Zeitraum von fünf Jahren will das Unternehmen mindestens zehn weitere Spiele zu diesem Franchise entwickeln. Das berichtet zumindest Insider-Gaming, die angeblich einen Blick auf die langfristigen Pläne werfen durften.

Eines dieser Projekte soll ein Remake von Assassin's Creed 4: Black Flag sein, das noch Ende des nächsten Jahres erscheinen soll. Auch der Gaming-Hub für alle AC-Spiele sowie eine Netflix-Serie sind geplant.

"Insider Gaming geht davon aus, dass dies Teil von Ubisofts Strategie ist, die Assassin's-Creed-Reihe weiter auszubauen. In den nächsten fünf Jahren sollen etwa 10 Assassin's-Creed-Titel unterschiedlicher Länge und Art veröffentlicht werden", schreibt der gut informierte Insider Tom Henderson.

Dazu gehöre laut ihm auch Assassin's Creed Codename Jade und ein vollwertiges Mobile-Game, das im zweiten Quartal 2025 erscheinen soll. Henderson hebt außerdem hervor, dass die Verschiebung von Assassin's Creed Shadows zum Februar 2025 auch den Rest der Roadmap beeinflussen wird.

Aber über zehn Spiele in fünf Jahren? Ist das wirklich machbar? Und kann es den erhofften Erfolg bringen? Was für Ubisoft ein Anker sein soll, könnte für Spieler eine Flut an Inhalten bedeuten, in der sie ertrinken. Was denkt ihr?