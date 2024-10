Assassin's Creed 4: Kommt das Black-Flag-Remake doch früher als erwartet?

Während die Presse bereits über das Remake von Assassin's Creed 4: Black Flag berichtet, hat Ubisoft dieses noch nicht einmal offiziell angekündigt. Schuld ist hier der gut informierte Insider Tom Henderson, der sogar den ursprünglichen Veröffentlichungszeitraum des Spiels nennt.

Das Black-Flag-Remake sollte eigentlich 2025 kommen ...

Das Action-Adventure mit typischer Stealth-Mechanik gehört zu den beliebtesten Spielen der Assassin's-Creed-Reihe. Black Flag erschien 2013 auf PlayStation 3 und Xbox 260, später auch auf PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Wii U und Xbox One. Da es ein wenig in die Jahre gekommen ist, kommt Assassin's Creed 4 als Kandidat für ein Remake zumindest gut infrage.

Ihr taucht in die karibische Piratenwelt des 18. Jahrhunderts ein und spielt als Edward Kenway. Der britische Pirat arbeitet im Laufe des Spiels mit den Assassinen zusammen und lernt von ihnen. Während des goldenen Piratenzeitalters laufen euch dabei auch Legenden wie Blackbeard, Calico Jack und Benjamin Hornigold in über 50 Schauplätzen über den Weg.

Gerüchte um eine Neuauflage von Black Flag gibt es schon eine Weile, Hendersons Aussage bestärkt diese Vermutungen. Laut ihm wird das Remake erscheinen - und das sogar schneller, als ihr vielleicht denkt.

Wie Henderson in seinem Artikel auf Insider Gaming erklärt, hat er bereits Anfang des Jahres von diesem Titel gehört. Damals ging er davon aus, dass der Titel noch Jahre entfernt sein würde. Jetzt habe er Informationen erhalten, die auf einen nicht allzu weit entfernten Release-Zeitraum hindeuten.

"Vor der kürzlichen Verzögerung von Assassin's Creed Shadows, die sich auf die Assassin's Creed-Pipeline ausgewirkt hat, sollte das Remake von Assassin's Creed Black Flag (Codename Obsidian) etwa im November 2025 veröffentlicht werden, also ungefähr zur gleichen Zeit, in der auch das Multiplayer-Spiel der Serie (Codename Invictus) erscheinen soll", so Henderson.

Jedoch seien beide Projekte durch die Verschiebung von Assassin's Creed Shadows beeinflusst worden und erscheinen vermutlich nicht mehr im nächsten Jahr. Dennoch soll das Spiel deutlich früher erscheinen, als die meisten es erwartet haben.