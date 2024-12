Assassin's Creed feiert Wiedereröffnung der Notre-Dame mit VR-Rundgang

Am 7. Dezember 2024 wurde die Notre-Dame offiziell wiedereröffnet. Die ikonische Kathedrale brannte vor etwa fünfeinhalb Jahren ab und wurde in den letzten Jahren wieder aufgebaut. Am Samstag gab es eine große Feier zur Eröffnung. Und nicht nur die Stadt Paris feiert, auch an der Videospielwelt geht dieses Thema nicht vorbei. So feiert Assassin's Creed Unity die Wiedereröffnung mit einer Nachbildung der Kathedrale, die ihr euch im Spiel ansehen könnt.

Lust auf eine VR-Führung durch die Notre-Dame?

Und Assassin's Creed Unity findet dabei viele Wege, wie ihr von zu Hause aus feiern könnt. So gibt es das VR-Erlebnis "Notre-Dame de Paris: Journey Back in Time". Dieses könnt ihr natürlich nur nutzen, sofern ihr ein passendes VR-Gerät habt. Das Erlebnis ist kostenlos im Meta-Store verfügbar und lässt euch die Kathedrale von außen und innen erleben.

"Fünf Jahre nach dem verheerenden Brand ist die Kathedrale Notre-Dame endlich wieder bereit, die Öffentlichkeit zu empfangen", heißt es im Trailer zur VR-Führung. Ganze dreieinhalb Minuten Videomaterial gibt es im Trailer zu sehen. Die vielen wunderschönen Buntglasfenster, die mächtigen Wände, die hohen Spitzbogenfenster sowie der majestätische Lichteinfall.

"Um diese historische Wiedereröffnung zu feiern, begleitet ihr Arno, unseren legendären Assassinen, und besucht unser sorgfältig nachgebautes Paris zur Zeit der Französischen Revolution. Genießt eine exklusive Tour durch die Welt von Assassin's Creed Unity, von den belebten Straßen bis hin zu den hohen Türmen der Kathedrale."

Um diesen virtuellen Rundgang zu schaffen, hat Ubisoft mit dem Institut Français und Micro-Folies zusammengearbeitet. Andersherum ist dieses Erlebnis auch in Partnermuseen verfügbar. Zudem kooperiert Ubisoft auch mit der neuen Besucher-App der Notre-Dame. So stellt das Studio mehrere Illustrationen und 3D-Ansichten von historischen Sehenswürdigkeiten zur Verfügung.

Es ist immer wieder schön zu sehen, wie Videospiele auch die echte Welt bereichern können. Erlebnisse, wie die virtuelle Führung durch die Notre-Dame sind ein interaktiver Weg, um mehr über Kunst, Kultur und Religion zu lernen.