Assassin's Creed Mirage kommt zu Steam - und das noch in diesem Monat!

Assassin's Creed Mirage erschien am 5. Oktober 2023 auf Konsolen und PC. Ubisofts Stealth-Spiel konnten PC-Spieler allerdings nur im Epic Games Store oder direkt bei Ubisoft kaufen, da der Titel dort exklusiv erschien. Fast genau ein Jahr später schafft es Mirage endlich zu Steam.

Mirage höchsten drei Wochen von Steam-Launch entfernt

Noch im Oktober soll Assassin's Creed Mirage endlich auch auf Steam veröffentlicht werden. Das passt auch zum kürzlichen Sinneswandel von Ubisoft, die wieder mehr Spiele auch am ersten Launch-Tag zu Steam bringen möchten. Da ergibt es Sinn, auch die Spiele der letzten Jahre langsam auf die Plattform zu holen. Ein exaktes Datum gibt es hier allerdings nicht.

Besonders erfolgreich war Ubisofts Jahr bisher nicht. Star Wars Outlaws legte eher einen mäßigen Start hin und konnte bisher keine guten Verkaufszahlen vorzeigen. Ubisoft hat darauf hin Verbesserungen angekündigt und wird Outlaws am 21. November ebenfalls zu Steam bringen. Auch XDefiant fuhr enttäuschende Ergebnisse ein.

Aber bleiben wir bei Assassin's Creed Mirage. In diesem Teil spielt ihr Basim, der sich als Straßendieb in Bagdad herumtreibt, etwa um das neunte Jahrhundert herum. Das Spiel ist etwas kürzer, als man es aus vergangenen Spielen der Reihe kennt. Trotz der Abweichung vom typischen AC-Konzept konnte Mirage an die Startzahlen von Assassin’s Creed Origins und Odyssey anknüpfen.

Basim schließt sich einer uralten Geheimorganisation an, während er von den albtraumhaften Visionen eines mächtigen Dschinns heimgesucht wird. Dort wird er von einem widerspenstigen jungen Mann zu einem waschechten Assassinen, der über die Dächer der Stadt klettert sowie eine Vielzahl von Werkzeugen und Fähigkeiten nutzt.

"Erkunde eine dichte und lebendige Stadt, deren Einwohner auf jede deiner Bewegungen reagieren. Enthülle die Geheimnisse von vier unterschiedlichen Bezirken", schreibt Ubisoft auf der offiziellen Website.

"Erlebe einen modernen Blick auf die Features und das Gameplay, die seit 15 Jahren eine Reihe definieren. Reise in dieser liebevollen Hommage an das Spiel, mit dem alles begann, nach Alamut, der legendären Heimat der Assassinen, die das Fundament des Kredos legten."