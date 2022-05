Assassin's Creed Origins: Bald im Xbox Game Pass

Die ersten Spiele für den Xbox Game Pass im Juni sind bekannt, zu ihnen zählt etwa Ubisofts Assassin's Creed Origins.

Die Termine hat der Coming-Soon-Bereich des Xbox Game Pass auf den Xbox-Konsolen verraten.

Wann kommen die neuen Spiele?

Mit Assassin's Creed Origins ist demnach am 7. Juni 2022 zu rechnen. Einige Tage zuvor, am 1. Juni 2022, kommt auch Ubisofts For Honor in der Marching Fire Edition in den Xbox Game Pass.

Ein drittes Spiel, das bereits bestätigt wurde, ist Shadowrun Returns von Entwickler Harebrained Schemes, das am 21. Juni 2022 hinzukommt.

Mehr zum Thema:

Dass sowohl Assassin's Creed Origins als auch For Honor zum Xbox Game Pass kommen, ist keine Überraschung. Ubisoft hatte bereits Mitte April mitgeteilt, dass innerhalb der kommenden zwei Monate damit zu rechnen sei.

Passend dazu soll in der kommenden Woche ein neuer Patch erscheinen, der es ermöglicht, Assassin's Creed Origins auf der Xbox Series X/S (und PS5) via Abwärtskompatiblität mit 60 fps zu spielen.