Assassin's Creed schleicht zu PUBG im Sommer

In einer Kooperation zwischen Krafton und Ubisoft kommt bald eine der größten und beliebtesten Action-Adventure-Franchises zum Shooter PUBG: Assassin's Creed.

Sowohl in PUBG: Battlegrounds als auch in New State Mobile könnt ihr kurzzeitig Items passend zur Attentäter-Reihe nutzen und euch kosmetische Objekte erschleichen (haha... schleichen, ihr versteht? Weil es um AC geht!)

Vom 17. August bis zum 22. September gibt es in PUBG: Battlegrounds kosmetische Belohnungen passend zur Welt von AC, darunter zwei Kostümsets, zwei Taschen- und einen Fallschirm-Skin, ein entsprechendes Emote, einen Pistolen-Charme und zwei entsprechen Sprühgegenstände.

Außerdem wird die Karte von Haven im Aktionszeitraum mit passenden Gegenständen bestückt sein und der Konzern Abstergo Industries nimmt zeitweise sogar ein ganzes Gebäude ein, mit einer Animus-Machine und praktischen Vorsprüngen auf dem Dach, wie man es eben aus AC kennt.

Für New State Mobile geht die Aktion vom 18. August bis zum 21. September, also ein wenig kürzer, beinhaltet aber ebenfalls zahlreiche Items und Belohnungen aus Assassin's Creed, so etwa Kostüme aus Brotherhood und Rogue, aber auch beispielsweise Skins für Fahrzeuge und Fallschirme.

Außerdem könnt ihr euch während des Zeitraums tägliche Belohnungen holen, wenn ihr euch täglich bei New State Mobile einloggt oder Story-Missionen rund um Templer und Assassinen erledigen.