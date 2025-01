Assassin's Creed Shadows: Heute Abend zeigt Ubisoft 2 Stunden frisches Gameplay und ich frage mich, ab wann ich mich wohl zu sehr spoilere

Ubisoft zeigt noch heute ganze zwei Stunden Gameplay zu Assassin's Creed Shadows. Den neuesten Teil der Reihe konntet ihr euch im vergangenen Jahr bereits in einem ersten Walkthrough ansehen, das kommende Gameplay setzt jetzt noch einen drauf und gibt euch einen deutlich längeren und auch detaillierteren Einblick ist das lang erwartete Assassin's Creed, das in Japan spielt.

Assassin's Creed Shadows: Gameplay in Spielfimlänge

Um 18:00 Uhr ist es so weit. Ubisoft streamt zwei Stunden Assassin's Creed Shadows auf Twitch. Für alle, die mehr wissen wollen, ist Twitch heute Abend also der perfekte Ort. Schön mit dem Abendbrot vor dem TV könnt ihr euch dann Gameplay in Spielfilmlänge ansehen.

Sicherlich gibt es auch einige unter euch, die sich das detaillierte Gameplay-Video sparen möchten, um sich nicht selbst die Überraschung zu verderben. Vielleicht interessiert euch der Titel auch gar nicht - aber warum seid ihr dann genau auf diesem Artikel gelandet, frage ich mich.

"Schaltet ein für zwei Stunden Assassin's Creed Shadows Gameplay am 23. Januar um 9AM PT auf http://twitch.tv/ubisoft", schreibt der Entwickler in den sozialen Medien. "Chatte mit dem Game Director, während wir ein hochrangiges Ziel verfolgen und die Harima-Provinz mit Naoe und Yasuke erkunden."

Ihr dürftet also die Spielstile der beiden Protagonisten sowie eine ganze Region zu Gesicht bekommen.

Ein kleines Trostpflaster im Angesicht der erneuten Verschiebung des Spiels. Ursprünglich hätte Shadows bereits 2024 erscheinen sollen. Eine erste Verschiebung schob das Spiel auf den Valentinstag, also den 14. Februar 2025. Anfang Januar gab Ubisoft erneut bekannt, dass Assassin's Creed Shadows später erscheinen wird. Diesmal wanderte der Release auf den 20. März 2025 - den internationalen Tag des Glücks.

Der Grund für die Verschiebung? Ubisoft will "das in den letzten drei Monaten gesammelte Feedback der Spieler besser einfließen zu lassen und die besten Voraussetzungen für die Veröffentlichung zu schaffen, indem wir eng mit der zunehmend positiven Assassin’s Creed-Community zusammenzuarbeiten." Eure Meinung und euer Feedback sollen also in einem noch größeren Ausmaß berücksichtigt werden und dafür nimmt sich Ubisoft einen zusätzlichen Monat Zeit.