Assassin's Creed Shadows ändert die Stealth-Mechanik: Über Adler und Attentate

In Assassin's Creed Shadows ändert sich einiges, so auch die Stealth-Mechanik. In einem großen Blogbeitrag erklärt Ubisoft, wie das neue Gameplay im kommenden Titel aussehen wird, wenn es am 14. Februar 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheint. Ihr erfahrt, welche neuen Möglichkeiten die Protagonisten Naoe und Yasuke besitzen und wieso Attentate nicht immer gleich erfolgreich sind.

Mit Naoe seid ihr besonders flink und leise

Besonders interessant ist hier der neue Ansatz für die Attentate. Um Meuchelmorde erfolgreich durchzuführen, ist es wichtig im Fortschrittssystem von Shadows auch die Schleichfähigkeiten zu verbessern. Da Feinde verschiedene Stufen besitzen, kann es also durchaus passieren, dass euer Schleichlevel nicht ausreicht, um ein Attentat durchzuführen. Gegner können eure Versuche dann sogar komplett verweigern.

Durch eine farbliche Markierung des Feindes könnt ihr zum Glück bereits vorher sehen, ob sich ein hinterhältiger Angriff lohnt, ihr selbst Schaden erleiden werdet oder der Angriff abgewehrt wird. Die Art eures Attentats kann diese Anzeige ebenfalls beeinflussen. Kommt ihr von vorn, stehen eure Chancen schlechter. Springt ihr aus der Luft auf den Feind, könnte es vielleicht klappen. Zur Freude aller Speedrun-Fans führt Ubisoft auch die Doppel-Attentate ein.

Es macht auch einen Unterschied, ob ihr mit der kleinen Naoe oder mit Yasuke unterwegs sein. Naoe passt aufgrund ihrer Größe durch sehr enge Spalten und kann sich sogar in Kisten verstecken. Auch die Möglichkeit euch des Nachts in den Schatten zu verbergen sowie eine praktische Bauchlage, die eure Sichtbarkeit für Feinde weiter einschränkt, sind diesmal möglich. Naoe ist auch hier wieder wendiger.

Neben den vielen Neuerungen gibt es allerdings auch ein Feature, auf dass ihr in Assassin's Creed Shadow nicht zurückgreifen könnt: Den Adler als Begleiter, mit dem ihr das Gelände auskundschaften könnt. Dafür gibt es eine neue Beobachtungsmechanik, die euch Feinde markieren und Verstecke sowie Ziele hervorheben lässt. Naoe besitzt eine zusätzliche Adlersicht, mit der sie die Position von Feinden auch durch Wände erspähen kann.

Und auch Yasuke kann, sofern er seinen Bogen ausrüstet, still und leise unterwegs sein. Anderenfalls ist der Samurai eher für den direkten Nahkampf gebaut. In einem kommenden Beitrag, will Ubisoft mehr über Yasuke sprechen, nachdem der Fokus diesmal eher auf Shinobi Naoe liegt.