Balatro und Assassin's Creed Shadows stellen neues Crossover vor - Ezio, Naoe und Jacob erhalten eigene Karten und sogar Fallout schleicht sich ins Spiel

Balatro und Assassin's Creed stellen neues Crossover vor. Naoe aus Assassin's Creed Shadows und zwei weitere Charaktere erhalten eigene Karten im beliebten Poker-Roguelike. Und auch weitere Spiele dürfen über einen Auftritt im Spiel freuen. Diese sind mit dem vierten Jimbo Pack ins Spiel gekommen. Dieses ist kostenlos für alle Fans des Spiels erhältlich.

Balatro Genre: Rogue-like Deckbuilder

Plattform: PS5, PC, Xbox Series, Switch, Mobile

Release: 20. Februar 2024

Entwickler / Publisher: LocalThunk / Playstack

Jimbo Pack 4 ist das und bringt Naoe zu Balatro

Gleich zwei Crossover für Balatro. Das Kartenspiel von LocalThunk zieht große Spielegrößen an. Assassin's Creed, Fallout, Dead by Daylight, Civilization 7, Critical Role, Bugsnax, Slay the Princess und Rust sind im neuen Jimbo Pack 4 enthalten.

Ein offizieller Social-Media-Kanal von Assassin's Creed Shadows kündigte das Crossover mit einem Bild an. Auf diesem sind drei Karten mit jeweils einer Hauptfigur des Franchise zu sehen. Ezio wird hier zum Pik-König, Naoe aus Shadows stellt eine Pik-Dame dar und Jacob schmückt eine Pik-Buben-Karte.

Alle drei neuen Assassin's-Creed-Karten für Balatro auf einen Blick.

Aber auch der Vault Boy aus Fallout, Percival aus Vox Machina beziehungweise Critical Role, The Journalist aus Bugsnax und andere Figuren sind mit dabei.

Heute ist wahrlich ein interessanter Tag für Balatro-Fans. So ist der Indie-Hit, der sogar Anwärter auf das Spiel des Jahres 2024 war, überraschend im Xbox Game Pass gelandet. Im Abo könnt ihr das beliebte Spiel jetzt zocken, wenn ihr es nicht schon auf dem PC, Mobile, Nintendo Switch, PlayStation oder der Xbox besitzt.

Auch ist heute der Tag, an dem Balatro endlich eine niedrigere PEGI-Einstufung erhalten hat. Zuvor wurde das Poker-Roguelike mit PEGI 18 eingestuft, immerhin thematisiert das Spiel ja im weitesten Sinne den Spieler in die Regeln von Poker, also einem Glücksspiel. Publisher Sold Out erhob jedoch Einspruch gegen diese Einstufung und darf nun das Spiel für Gamer ab 12 vermarkten.

Das Argument: Zwar erklärt der Roguelike-Deckbuilder die verschiedenen Pokerhände, jedoch weicht Balatro mit vielen fantastischen Elementen vom ursprünglichen Kartenspiel ab.

Es ist schön zu sehen, dass sich der ursprünglich so kleine und unscheinbare Titel sich immer noch weiterentwickelt, neue Inhalte verteilt und mit anderen Spielen kooperiert.