Assassin's Creed Shadows: Wie sehr haben die Verschiebungen das Spiel verändert? Ubisoft spricht über Verbesserungen am Gameplay des Action-Adventures

Ubisoft hat sich dazu geäußert, welche Änderungen es in Assassin's Creed Shadows nach der erstmaligen Verschiebung im Oktober 2024 gab.

Assassin's Creed Shadows Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 20. März 2025

Entwickler / Publisher: Ubisoft / Ubisoft

Dem Entwicklerteam zufolge gab es Verbesserungen bei den Spielsystemen und beim Gameplay, an der Story hat man hingegen keine Änderungen vorgenommen.

Viele Gameplay-Änderungen

"Es gibt eine Menge Dinge in vielen Bereichen", sagt Game Director Charles Benoit im Gespräch mit unseren englischen Eurogamer-Kollegen, "Die Progression, wie wir die Systeme optimieren, Tutorials, das Gefühl, mit dem Schwert zu treffen, die FX-Kamera. Es sind also viele kleine Details, die das Erlebnis insgesamt besser machen."

Benoit nennt auch ein konkretes Beispiel, das sich auf die Parkour-Mechanik und das Laufen über die Dächer japanischer Häuser bezieht.

"Die Dächer [haben] so viele Details mit einer Menge verschiedener Teile hier und da. Vor der Verschiebung [in das Jahr 2025] funktionierte der Parkour, aber wenn man sich auf einen Balken stellte und dann den Übergang vollzog, fühlte sich das nicht flüssig genug an. Also haben wir viel daran gefeilt, wie wir die Kollisionen und alles andere hinbekommen. Das alles ist jetzt viel flüssiger, der Übergang ist schneller."

Wie gesagt, gibt es keine narrativen Änderungen im Spiel, was Associate Narrative Director Brooke Davies noch einmal explizit bestätigte: "Nein, wir haben nichts [geändert]", sagt Davies. "Die zusätzliche Zeit wurde für den Feinschliff am Gameplay genutzt."

In unserer aktuellen Vorschau könnt ihr lesen, wie sich Assassin's Creed Shadows beim Spielen anfühlt: "Assassin’s Creed Shadows macht nicht alles anders, aber genug, um mich zurück zur Serie zu holen, schreibt Martin. "Die Aufteilung in zwei Charaktere ist exakt der richtige Schritt. Auf diese Weise werden Fähigkeiten eingeschränkt, ohne dass es sich wie eine Reduktion früher vorhandener Möglichkeiten anfühlt, sondern mehr nach einer taktischen Überlegung mit welchen ich in die Schlacht ziehen will."

Assassin's Creed Shadows erscheint am 20. März 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.