Assassin’s Creed Shadows: Schauspieler Mackenyu, der Zorro in One Piece (Netflix) spielt, feiert sein Debüt in der Videospielbranche

Assassin’s Creed Shadows bringt Hollywood-Schauspieler Mackenyu in seine erste Videospielrolle. Bekannt aus One Piece (Netflix) als Zorro oder oder Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac, übernimmt er die Rolle von Gennojo. Das Spiel erscheint am 20. März 2025 und spielt im feudalen Japan, wo politische Umbrüche und Konflikte den Alltag bestimmen. Ubisoft verspricht eine detailreiche und offene Welt, die Spielerinnen und Spieler tief in die Atmosphäre der damaligen Zeit eintauchen lässt.

Assassin's Creed Shadows Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 20. März 2025

Entwickler / Publisher: Ubisoft / Ubisoft

Gennojo kriegt vertrautes Aussehen und Stimme

Gennojo trifft auf die beiden Hauptcharaktere Naoe, die Shinobi, und Yasuke, den Samurai. Spieler können ihn in der Shinobi-Liga rekrutieren, um gemeinsam gegen die weit verbreitete Korruption im Land zu kämpfen. Mackenyu leiht dem Charakter sowohl sein Aussehen als auch seine Stimme – sowohl in der japanischen als auch in der englischen Synchronisation.

Mackenyu scheint sich sehr über die Möglichkeit gefreut zu haben, Teil der Assassin Creed-Reihe zu werden. In einem Statment sagte er: "Ich habe schöne Erinnerungen an die Reihe. Ich war in der Mittelschule, als das erste Assassin’s Creed erschien, und ich erinnere mich, dass meine Freunde und ich uns bei einem Freund trafen und abwechselnd das Spiel spielten". Zudem ergänzte er: "Als ich hörte, dass das neue Assassin’s Creed-Spiel in Japan angesiedelt sein würde, war mir klar, dass ich Teil dieses Projekts sein musste."

Creative Director ist begeistert von der Umsetzung

Creative Director Jonathan Dumont hebt besonders Mackenyus Ausstrahlung hervor: "Mackenyus Darstellung hat unserem Spiel etwas wirklich Besonderes hinzugefügt". Weiter sagt er: "Seine einzigartige Energie und sein Charisma erwecken Gennojo zum Leben, und wir freuen uns darauf, dass die Spielerinnen und Spieler die Figur kennenlernen und seine Geschichte erkunden."

Das Spiel versetzt die Spieler ins feudale Japan zur Zeit der Vereinigung des Landes. Die neue Mechanik mit zwei spielbaren Protagonisten – Naoe als Shinobi und Yasuke als Samurai – bietet zwei völlig unterschiedliche Spielstile. Während Naoe sich auf Stealth und präzise Angriffe verlässt, setzt Yasuke auf rohe Kraft. Historische Ereignisse und fiktive Erzählungen sollen dabei geschickt miteinander verwoben werden.

Fans können sich auf eine fesselnde Geschichte und eine beeindruckende Darstellung freuen. Einige Fans sehen dabei nun auch ein bekanntes Gesicht und es wird sich zeigen, wie gut Mackenyus Fähigkeiten in dem neuen Teil zur Geltung kommt. Assassin’s Creed Shadows erscheint am 20. März 2025 und verspricht ein interssantes Abenteuer im feudalen Japan.