Assassin's Creed Shadows erhält Denuvo und Kontoverknüpfung mit Ubisoft Connect

Assassin's Creed Shadows soll am 14. Februar 2025 erscheinen. Der vierzehnte Teil der Hauptreihe von Ubisofts Action-Adventure erscheint also am Valentinstag, der allgemein als Tag der Liebe und der Liebenden gilt. Ob die Fans auch für diese Meldung Liebe übrig haben? Ubisoft entscheidet sich dafür, eine Account-Verknüpfung mit Ubisoft Connect zur Pflicht zu machen und wird außerdem das viel kritisierte DRM Denuvo implementieren.

Ob diese Nachricht den Fans wohl gefallen wird?

Das Stealth-Rollenspiel ist eines der am meisten erwarteten Spiele des nächsten Jahres. Daher ist jede neue Information für Fans des großen Franchise wertvoll. Wie bei so vielen Titeln, die in den letzten Jahren erschienen sind, müssen sich Spieler auch bei Assassin's Creed Shadows auf Denuvo einstellen. Den Kopierschutz nutzen bereits viele Spiele des Entwicklers. So auch Far Cry 6, Ghost Recon: Breakpoint und Aassassin's Creed Mirage. Auch andere AAA-Spiele verwenden die DRM-Lösung.

Auf der Steam-Seite des Spiels könnt ihr diese Information finden. Hier steht außerdem, dass ihr zum Zocken von AC Shadows euer Steam-Konto mit Ubisoft Connect verknüpfen müsst. Da der Release des Titels immer näher rückt, wird die Seite auf Steam mit immer mehr Inhalten bestückt.

Dass Assassin's Creed Shadows überhaupt am Release-Tag auf Steam erscheint, ist eine große Besonderheit, die einer Änderung von Ubisofts Strategie zu verdanken ist. Zuvor wurden alle PC-Spiele des Entwicklers auf Ubisoft Connect oder Epic Games angeboten. Erst 2022 begann das Unternehmen wieder damit, ihre Titel zeitverzögert auf die große Plattform zu bringen.

Mit Shadows läutet Ubisoft eine neue Ära ein. Ab Februar sollen alle Spiele von Ubisoft auch direkt auf Steam verfügbar sein. Ursprünglich hätte der neue Assassin's-Creed-Teil bereits dieses Jahr erscheinen sollen. Da Ubisoft den Feinschliff noch beenden wollte, wurde der Titel dann einige Monate verschoben und soll nun ohne weitere Verspätungen Mitte Februar auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen.