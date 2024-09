Assassin's Creed Shadows erscheint am ersten Tag auf Steam: Ubisoft ändert Strategie

Assassin's Creed Shadows läutet eine neue Ubisoft-Ära ein. Das Action-Rollenspiel das im feudalen Japan angesiedelt ist, erscheint am 14. Februar 2025 und das auf PS5, Xbox Series und PC. Wie, das wisst ihr schon? Na gut, aber was, wenn ich euch sage, dass Shadows direkt am ersten Tag auch auf Steam erhältlich sein wird?

Ubisoft bringt Spiele an Tag eins zu Steam

Ubisoft bricht hier mit seiner Tradition, die eigenen Spiele nur auf Ubisoft Connect oder Epic Games anzubieten. Zuletzt passierte dies, als Starlink: Battle for Atlas im April 2019 erschien. Es ist also etwa fünf Jahre her, dass Ubisoft einen Titel an Tag eins auf Steam veröffentlicht hat.

Viele Ubisoft-Titel waren für lange Zeit überhaupt nicht auf Steam erhältlich. Erst 2022 zeigte der Publisher der Plattform wieder etwas Liebe und brachte Assassin's Creed Valhalla auf den wohl größten PC-Launcher - aber auch erst zwei Jahre nach dem Launch des Spiels.

Danach erschienen dann Anno 1800 und Roller Champions und ebneten den Weg für alle weiteren Ubisoft-Spiele. Diese erscheinen allerdings immer mit einer Verzögerung von einigen Monaten. Der größere Hype um die Titel ist zu dieser Zeit oft wieder verflogen.

Nun scheint es jedoch einen Strategiewechsel zu geben, denn Assassin's Creed Shadows soll mit seinem Steam-Release am ersten Tag keine Ausnahme bleiben. Das Spiel von Entwickler Ubisoft Quebec soll "die Rückkehr unserer Neuerscheinungen auf Steam an Tag 1" einläuten, wie es das Studio im Statement schreibt.

Assassin's Creed Shadows will now release February 14, 2025. pic.twitter.com/J2ah7kkytW — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 25, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ubisoft hatte es die letzten Jahre nicht so leicht. Mit enttäuschenden Finanzergebnissen, verzögerten, auf Eis gelegten oder gestrichenen Projekten und Entlassungen sowie ein gesunkenen Aktienkursen musste der Publisher im vergangenen Jahr klarkommen. Auch Star Wars Outlaws und XDefiant laufen schlechter als erwartet.

Was haltet ihr davon, dass Ubisoft sich dazu entscheidet, alle Spiele wieder am ersten Tag auf Steam zu launchen? Könnte diese Entscheidung Ubisoft wieder ein wenig auf die Beine helfen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare, bleibt dabei aber bitte nett und fair.