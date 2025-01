Assassin’s Creed Shadows erscheint einen Monat später am 20. März aus genau den Gründen, die ihr sehen wollt – wortwörtlich, die Entwickler wollen auf das Community-Feedback eingehen

Ubisoft hat sich dazu entscheiden, den Release von Assassin's Creed Shadows einige Wochen nach hinten zu verlegen. Ursprünglich sollte der Titel sogar im letzten Jahr erscheinen, wurde dann aber auf den 14. Februar dieses Jahres geschoben. Jetzt lautet das neue Veröffentlichungsdatum für AC Shadows der 20. März 2025. Grund für die Verschiebung ist genau das, was ihr euch erhofft habt. Ubisoft geht auf das Feedback der Spieler ein und benötigt dafür noch ein paar zusätzliche Wochen.

Assassin's Creed Shadows Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 20. März 2025

Entwickler / Publisher: Ubisoft / Ubisoft

Warum ihr schon wieder länger auf Assassin's Creed Shadows warten müsst

Wie Ubisoft in einer Pressemitteilung erklärt, soll diese zusätzliche Zeit dem Team ermöglichen, "das in den letzten drei Monaten gesammelte Feedback der Spieler besser einfließen zu lassen und die besten Voraussetzungen für die Veröffentlichung zu schaffen, indem wir eng mit der zunehmend positiven Assassin’s Creed-Community zusammenzuarbeiten."

Assassins's Creed Shadows erscheint jetzt am 20. März 2025. Vor der Verschiebung hätte Shadows das so ziemlich beste Valentinstagsgeschenk abgegeben, aber der neue Termin ist mindestens genauso süß. Beim 20. März handelt es sich um den internationalen Tag des Glücks. Assassin's Creed Shadows erscheint also tatsächlich an eurem Glückstag. Jedermanns Glückstag.

Schon bei der ersten Verschiebung war das Fan-Feedback der Grund für das geänderte Release-Datum. Das grundlegende Spiel selbst war zu diesem Zeitpunkt bereits fertig. Im Herbst letzten Jahres sagte Ubisoft, dass das Unternehmen nicht mit weiteren Verzögerungen rechnet. Aber es kommt ja immer anders als gedacht und immerhin gibt es einen noblen Grund für die verlängerte Wartezeit.

In den letzten Wochen gab es immer wieder neue Details zu Assassin's Creed Shadows. Inzwischen wissen wir mehr über das Kampfsystem, verschiedene Waffen, Details zu Yasukes und Naoes Spielstil und die Feinheiten der neuen Stealth-Mechanik und des Parkour-Systems. Im Spiel selbst taucht ihr in das feudale Japan ein und könnt mit den beiden unterschiedlichen Protagonisten Burgstädte, Häfen, Schreine und wunderschöne Landschaften erkunden.