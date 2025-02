Assassin's Creed Shadows: Spoilergefahr! Anscheinend sind schon erste Exemplare des Spiels im Umlauf

Bis zur Veröffentlichung von Assassin's Creed Shadows dauert es nicht mehr ganz einen Monat, doch schon jetzt solltet ihr auf potenzielle Spoiler achten.

Assassin's Creed Shadows Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 20. März 2025

Entwickler / Publisher: Ubisoft / Ubisoft

Allem Anschein nach sind nämlich bereits erste Exemplare des Open-World-Action-Adventures von Ubisoft im Umlauf.

Fehler im PlayStation Network?

Ein User scheint das komplette Spiel sogar schon über den PlayStation Store erhalten zu haben.

Zumindest behauptet das der bekannte Assassin's Creed-YouTuber The Hidden One in einem Video. Demnach habe er Material aus dem Spiel gesehen, nachdem ein User durch einen "Fehler" im PlayStation Network in der Lage war, das komplette Spiel herunterzuladen. Wenngleich es sich dabei um eine ältere Version handeln soll.

Im Subreddit GamingLeaksandRumours gibt es indes Hinweise darauf, dass auch schon physische Exemplare im Umlauf sind. Dazu wurden zum Beispiel einige Bilder und auch ein kurzer Gameplay-Clip veröffentlicht.

Ob das Spiel wirklich von einem Händler verkauft, schlicht von einem Mitarbeiter mitgenommen oder vielleicht sogar gestohlen wurde, bleibt vorerst unklar.

Vorsicht angesagt

Wie auch immer es letztlich passiert ist: Wer im Vorfeld möglichst wenig über das Spiel wissen möchte, sollte nun also entsprechend vorsichtiger agieren und darauf achten, was man im Netz zum Spiel liest und anschaut.

Bis zum offiziellen Release von Assassin's Creed Shadows dauert es noch ein Weilchen, denn die Veröffentlichung ist für den 20. März 2025 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Wie Ubisoft mit diesen Leaks umgeht, bleibt abzuwarten.