Assassin's Creed Shadows wurde gerade erst verschoben, da kündigt Ubisoft auch schon den ersten DLC an, der irgendwann im Laufe des Jahres erscheinen soll

Gestern Abend ging die Meldung über die erneute Verschiebung von Assassin's Creed Shadows wie ein Raunen durch die Menge. Am 20. März 2025 erscheint der neue Ubisoft-Titel nun. Die Entwickler haben sich für diesen Schritt entschieden, um besser auf das Spieler-Feedback eingehen zu können. Heute kommt eine Meldung, die ihr so vielleicht nicht erwartet hätte. Gerade haben die Fans der Reihe die längere Wartezeit heruntergeschluckt wie ein bitteres Bonbon, kommt auf diesen bitteren Nachgeschmack plötzlich eine Zuckerbombe obendrauf.

Assassin's Creed Shadows Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 20. März 2025

Entwickler / Publisher: Ubisoft / Ubisoft

Schon jetzt kündigt Ubisoft eine Post-Launch-Erweiterung an

So kündigt Ubisoft einfach mal so ein Add-on für den Stealth-Action-Titel an. Wieso auch nicht. Der Name dieser Erweiterung ist "Die Klauen von Awaji" und bietet euch irgendwann nach dem Release zehn Stunden zusätzliche Spielzeit, ein neues Gebiet und weitere Ausrüstungsgegenstände. Erscheinen soll der DLC aber noch in diesem Jahr.

"Spüre die Angst, auf einer geheimnisvollen Insel gejagt und bedroht zu werden. Hol dir einen verlorenen Schatz zurück, während du den Fallen und Hinterhalten tödlicher neuer Feinde ausweichst. Meistere den Bou (einen neuen Waffentyp), schalte neue Fähigkeiten frei und erhalte über 10 Stunden zusätzliche Inhalte", heißt es auf Steam.

Zumindest ist diese Ankündigung eine kleine Entschädigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten durch die Verschiebung des Hauptspiels. Ursprünglich hätte Assassin's Creed Shadows sogar noch im letzten Jahr erscheinen soll. Ubisoft schon den Titel jedoch auf den 14. Februar 2025. Doch auch diesen Termin kann das Studio jetzt nicht mehr einhalten.

Anstelle des Valentinstages könnt ihr das Assassin's Creed im feudalen Japan nun erst am internationalen Tag des Glücks spielen. Und irgendwie finde ich es total süß, dass auch der neue Termin eine niedliche Bedeutung hat.

In Assassin's Creed Shadows schlüpft ihr in die Rollen von Samurai Yasuke und Shinobi Naoe. Yasuke ist etwas weniger wenig, besitzt dafür aber mehr rohe Kraft. Naoe hingegen ist klein und flink. Beide Charaktere haben ihre Stärken, die sie im alten und wunderschönen Japan ausspielen können.