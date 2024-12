Assassin's Creed Shadows gewährt tiefe Einblicke ins Kampfsystem

Inzwischen haben wir einen Blick auf die Welt von Assassin's Creed Shadows geworden, sowie auf die Stealth-Mechaniken von Naoe. Was jedoch fehlt, sind Details über das Kampfsystem und die Samurai-Waffen, die den beiden Protagonisten zur Verfügung stehen. Ubisoft zeigt, welche Möglichkeiten ihr zum Release am 14. Februar 2025 mit Yasuke und Naoe in euren Gefechten habt.

So schwingt ihr euer Katana in Assassin's Creed Shadows

Shinobi Naoe und Samurai Yasuke kämpfen völlig unterschiedlich, haben aber auch ein paar Gemeinsamkeiten. So können beide leichte und schwere Angriffe ausführen und Angriffe aufladen. Das könnt ihr durch das Drücken der Angriffstaste machen und diese so lange, wie ihr möchtet, gedrückt halten.

Beim Ausweichen kann Naoe eine Rolle ausführen, während Yasuke einen Ausweichschritt macht. Naoe pariert, indem sie sich herumdreht, während Yasuke die Feinde zwingt, einen Schritt zurückzutreten. Gegnerische Angriffe blockieren kann nur Yasuke. Führt ihr ein perfektes Ausweichmanöver aus, könnt ihr eure Feinde besonders angreifbar machen. Eure Attacken machen dann mehr Schaden an ihnen.

Jeder der beiden Protagonisten kann zwei Waffen tragen. Jedoch kann nur Yasuke mitten in einer Kombo zwischen den beiden wechseln. Zudem kann er einen versteckten Angriff ausführen, bei dem das noch verhüllte Katana bereits auflädt. Naoe bringt ebenfalls ein Katana, aber auch ein Kusarigama sowie einen Tanto-Dolch mit. Yasuke trägt neben seinem Katana eine Kanabo-Kriegskeule für den Nah- und einen Bogen für den Fernkampf mit.

Im Laufe eurer Reise könnt ihr eure Fähigkeiten dann weiter ausbauen, indem ihr neue Skills erlernt, die ihr im Kampf einsetzen könnt. Einige davon sind aktiv in Gefechten einsetzbar, andere ermöglichen starke Kombos und wieder andere sind eher passiver oder taktischer Natur.

In einem ausführlichen Beitrag von Ubisoft könnt ihr alles zu den Waffen und Kampf-Mechaniken lesen. Oder ihr werft einen Blick auf Naoes Stealth-Fähigkeiten?

Assassin's Creed Shadows erscheint am 14. Februar 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series.