Assassin’s Creed Shadows: Ihr werdet nicht viel verpassen, wenn ihr hauptsächlich mit einem Charakter spielen möchtet

In Assassin’s Creed Shadows hab ihr die Wahl zwischen zwei spielbaren Protagonisten: die Ninja Naoe und der Samurai Yasuke. Beide Charaktere bieten unterschiedliche Spielstile. Während Naoe auf Stealth und Geschwindigkeit setzt, bevorzugt Yasuke rohe Stärke und direkte Konfrontationen. Laut Creative Director Jonathan Dumont müssen sich Spieler jedoch nicht zwingend zwischen den beiden entscheiden, um das volle Erlebnis des Spiels zu genießen.

Assassin's Creed Shadows Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 20. März 2025

Entwickler / Publisher: Ubisoft / Ubisoft

Charakterwahl ohne Nachteile

"Ich glaube nicht, dass man zu viel verpasst", sagte Dumont im Gespräch mit Screen Rant. "Ich denke, es liegt eher an der Vorliebe, [zu sagen] 'Okay, ich werde sehen, wie sich das Spiel ein wenig an den Charakter anpasst, wenn man sich für den einen statt für den anderen entscheidet'."

Während sich das Spiel an die gewählte Figur anpassen soll, soll es auch exklusive Inhalte für beide Protagonisten geben. "Sie bekommen individuelle Einführungen und dann bekommen sie auch ihre eigene Questlinie. Das heißt, dass etwa Naoes persönliche Questline nicht von Yasuke gespielt werden kann, das sind zwei verschiedene Dinge. Aber der Kern des Spiels ist, dass man sich seinen Charakter aussuchen kann und das Spiel sich anpasst."

Das Spiel soll also im Kern gleich bleiben und nur kleine Veränderungen haben, wie unterschiedliche Nebenquests, die von den jeweiligen Protagonisten durchgeführt werden können. Es soll also eher um die Vorliebe der Spieler gehen, welchen Kampfstil sie eher bevorzugen als den anderen.

Wechseln ist möglich, aber nicht nötig

Dadurch entstünde kein Zwang, zwischen den Charakteren zu wechseln, laut Dumont. "Ich denke, man kann aus spielerischen Gründen wechseln, man kann wechseln, wenn man denkt, dass einem einer der anderen [Protagonisten] besser gefällt, aber ich denke nicht, dass man etwas verpasst. Es geht eher darum, Spaß am Spiel zu haben und es so zu spielen, wie man will."

Er selbst wechselt während des Spiels alle paar Stunden: "Ich spiele ziemlich ausgeglichen, und was passiert, ist, dass ich mit einem drei, vier, fünf Stunden spiele, dann wechsle ich, und dann spiele ich einfach zwei, drei Stunden. Normalerweise spiele ich Stealth und dann sage ich, na gut, lass mich mal eine Zeit lang ein paar Camps zerstören und so. Und dann wechsle ich einfach so."

Ubisoft möchte euch mit dieser Taktik die Möglichkeit geben, in den Kampfstilen flexibel zu sein, ohne etwas im Spiel zu verpassen. Wie der genaue Wechsel zwischen den Charakteren aussieht, ist noch nicht ganz klar. Aber laut Dumonts Aussagen scheint es, als könnte der Spieler sehr spontan zwischen den Protagonisten wechseln. Assassin’s Creed Shadows wird am 20. März 2025 veröffentlicht, Fans können sich also schon mal auf ein spannendes Abenteuer im feudalen Japan freuen.