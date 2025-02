Ihr wollt euch in Assassin's Creed Shadows vor wichtigen Entscheidungen drücken? Ihr wollt die einzig wahre Lore erleben? Dann seid ihr beim Kanon-Modus genau richtig!

Voraussichtlich im März dürfen alle Hobby-Assassinen endlich in das feudale Japan eintauchen. Mit Assassin's Creed Shadows wird nicht nur eine neue Umgebung, eine neue Geschichte und neue Charaktere eingeführt, sondern auch der völlig neue Kanon-Modus. Dieser ermöglicht es euch, den Titel durchzuspielen, ohne eine einzige Entscheidung zu treffen. Wer viel Wert auf die absolut akkurate Lore legt, sollte sich diesen Modus näher ansehen.

Assassin's Creed Shadows Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 20. März 2025

Entwickler / Publisher: Ubisoft / Ubisoft

Kanon-Modus hat nichts mit Unentschlossenheit zu tun

Ubisoft macht einen Monat vor dem Release des Titels noch einmal auf die unterschiedlichen Modi von Shadows aufmerksam. Hier ist eine ausführliche Erklärung zu Kanon- und Immersiv-Modus:

Kanon-Modus: "Lore-Liebhaber! Taucht mit narrativ fixierten Dialogen während der Zwischensequenzen vollständig in die kanonische Geschichte ein. Keine Angst, RPG-Fans! Schaltet diesen Modus aus, um euer Rollenspielerlebnis weiter zu genießen", schreibt der offizielle X-Account von Assassin's Creed.

Wer also der echten Lore zuliebe seine Entscheidungsfreiheit aufgeben will, kann das mit dem Kanon-Modus tun. Hier sucht das Spiel alle Entscheidungen für euch aus, damit ihr euch zurücklehnen und die Geschichte so erleben könnt, wie sie gedacht ist, ohne euch Sorgen darüber zu machen, die eigentliche Geschichte aus den Augen zu verlieren.

"Entscheidungen spielen eine größere Rolle, wenn man Verbündete rekrutiert und mit einigen Charakteren flirtet", sagte Creative director Jonathan Dumont Ende des letzten Jahres auf Reddit. "Da die Fangemeinde in Bezug auf verzweigte Dialoge geteilter Meinung ist, haben wir eine Option namens Canon Mode eingebaut, die es euch ermöglicht, das Spiel mit bereits für euch getroffenen Entscheidungen zu spielen."

Ihr wollt lieber alles selbst entscheiden, euch treiben lassen und sehen, wo die Reise hingeht, wenn ihr sie schreiben könnt? Dann solltet ihr die Finger vom Kanon-Modus lassen.

Immersiv-Modus: Wenn ihr besonders viel Wert auf Immersion legt, könnte der Immersions-Modus einen Blick wert sein. Hier sprechen alle Charaktere im Spiel in ihrer Muttersprache, was die Welt noch authentischer wirken lässt.

Neben den offensichtlichen japanischen Dialogen gibt es dann sogar kleine Dialogfetzen in Portugiesisch und anderen Sprachen, die eure Ohren direkt aufhorchen lassen. So könnt ihr euer Gehör auf eine völlig neue Weise zur Erkundung nutzen und erhaltet noch mehr Details, die die Welt von Assassin's Creed Shadows zum Leben erwecken.