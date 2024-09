Assassin's Creed Shadows lässt euch Häuser frei in eurer Basis platzieren

Wenn ihr an Assassin's Creed Shadows denkt, fallen euch sicher viele Dinge ein. Ein Action-Adventure im alten Japan mit Samurai, Kämpfen und allem, was so zu Ubisofts erfolgreicher Spielreihe dazugehört. Elemente eines Aufbauspiels kommen euch sicher nicht in den Sinn - dabei könnt ihr diese in Assassin's Creed Shadows finden.

Euer eigenens Dorf in Japan?

Neben echter Samurai-Action bietet das Abenteuer von Ubisoft auch die Möglichkeit, eine eigene Basis aufzubauen. Klar, eine Heimat haben euch die Assassin's-Creed-Spiele auch in den vergangenen Titeln geboten, in Shadows könnt ihr diese allerdings selbst gestalten.

In einem Video, das auf IGN China veröffentlicht, dann gelöscht und auf Streamable wieder neu veröffentlicht hochgeladen wurde, seht ihr, wie der Basenbau in etwa funktioniert.

Die knappen fünf Minuten Material werden von Kommentaren der Entwickler begleitet. Um den Basenbau geht es allerdings nur in einem kleinen Teil. Vor allem sprechen die Entwickler von Ubisoft hier über den Einfluss des Wetters auf das Gameplay und wie die Spieler die Umgebung für sich nutzen können.

Auf der Gamescom haben die Entwickler Informationen zu ebendiesem Thema gegeben und passendes Gameplay gezeigt. Hier könnt ihr mehr darüber lesen.

Spieler erhalten ein leeres Hektar Land, auf dem sie Häuser frei platzieren, Wege bauen und den Ort mit kleinen Brunnen und anderen Elementen schmücken können. Im Trailer sieht das Ganze sehr wie ein Mini-Simulationsspiel aus und erinnert an eine Option von Assassin's Creed Valhalla, in der ihr ein Wikingerdorf immer weiter ausbauen konntet.

Assassin's Creed Shadows erscheint am 15. November für PC, Xbox Series und PlayStation 5. Wer die Premium Edition vorbestellt, darf sogar drei Tage früher ins feudale Japan reisen und die belebten Städte, Häfen, Schreine und die wahnsinnig schönen Landschaften in wechselnden Jahreszeiten genießen.

In Assassin's Creed Shadows spielt ihr die Shinobi-Assassinin Naoe und den legendären Samurai Yasuke und versucht das unterdrückte Volk zu befreien.