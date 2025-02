Assassin's Creed Shadows: Neue PC-Peripherie zum Spiel dreht den Japan-Regler auf Anschlag und gibt der Maus einen Joystick für den Daumen - Verrückt!

Wenn ihr an ein japanisches Design denkt, was stellt ihr euch vor? Ich denke an eleganten Minimalismus, die Farben Weiß, Schwarz, Rot und Rosa, Kirschblüten, Schriftzeichen und die Ästhetik grober, geschwungener Pinselstriche. Ein Set aus Maus, Tastatur, Controller und kabellosem Headset hat versucht, das Wesen des feudalen Japans in ihrem Design einzufangen und so die perfekten Geräte für das Zocken von Assassin's Creed Shadows zu schaffen. An meinen Vorstellungen geht die Hardware aber etwas vorbei.

Die Essenz von Assassin's Creed Shadows gut eingefangen?

Im Kern wurde das japanische Thema gut aufgegriffen, für mich ist es allerdings ein wenig "too much". Manchmal kann weniger auch etwas mehr sein. Versteht mich nicht falsch, einige Ideen finde ich auch ziemlich cool. So etwa der wie ein Katana-Griff geflochtene Headsetbogen. Das beruhigende, erdende Gefühl, das der japanische Stil in mir auslöst, fehlt mir bei der Peripherie von Hersteller Lexip jedoch.

Hier seht ihr einen Großteil des Produktportfolios zu Assassin's Creed Shadows.

Weißer Untergrund, schwarze und rote Tempel, Bäume, Wolken, Wurfsterne, Kunai, AC-Logos und andere Zeichen sind auf Mauspad, Controller, Maus, Headset und Tastatur verteilt. Etwas Eleganz bringen die zarten goldenen Elemente mit hinein. Dennoch sehen die Geräte liebevoll gestaltet aus, keine Frage. Und nur weil ich mir ein etwas ruhigeres Design gewünscht hätte, muss das nicht heißen, dass es euch nicht gefallen darf.

Die Geräte könnt ihr in unterschiedlich zusammengestellten Bundles kaufen, bei denen einige sogar das Grundspiel beinhalten. Wollt ihr alles haben - also Tastatur, XXL Mauspad, Maus, Controller, Headset, Ständer und Spiel - kostet euch das 349 Euro. Technisch sind die Geräte allerdings weniger beeindruckend - abgesehen von dem verrückten Joystick an der Maus. Wer sich die Geräte holt, sollte also lieber auf das Design schauen. Eine Maus mit 12.000 DPI und 500 Hz Abfragerate ist für Gamer nicht mehr ganz so zeitgemäß. Und auch die anderen Geräte im japanischen Stil besitzen kaum nennenswerte Funktionen oder Werte.