Assassin’s Creed Shadows zeigt neuen PC-Trailer, 60 fps für PS5 und Xbox Series X bestätigt

Ubisoft hat am Abend einen neuen PC-Trailer zu Assassin’s Creed Shadows veröffentlicht.

Assassin's Creed Shadows Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 20. März 2025

Entwickler / Publisher: Ubisoft / Ubisoft

Mit diesem könnt ihr einen Blick darauf werfen, was die PC-Version des kommenden Action-Adventures zu bieten hat.

60 fps auf den Konsolen

In einem Frage-und-Antwort-Artikel auf der Assassin’s Creed-Webseite geht man zudem auf verschiedene Fragen von Fans ein. Eine davon betrifft auch die Konsolenversionen.

Ubisoft bestätigt nämlich, dass ihr im Performancemodus auf PlayStation 5 und Xbox Series X mit 60 fps und in einer Auflösung von 2160p (hochskaliert) spielen könnt.

”Mehr Details zu den auf den Konsolen verfügbaren Modi werden vor dem Launch des Spiels veröffentlicht”, heißt es.

Drei Raytracing-Modi

Weiterhin gibt Ubisoft an, dass es auf dem PC drei Raytracing-Modi gibt, etwa “Selective Raytracing”. Hier wird Raytracing ausschließlich in eurem Versteck im Spiel verwendet, in allen anderen Gameplay-Bereichen nicht.

Was aber nicht heißen soll, dass man ohne Raytracing-fähige Grafikkarte gar nicht spielen kann. Für solche Fälle hat man einen Software-basierten Raytracing-Ansatz entwickelt.

Mit “Standard Raytracing” wird die Technologie eingesetzt, um Echtzeit-Global Illumination zu berechnen. Und bei “Extended Raytracing” kommen dann auch noch Reflexionen hinzu.

Upscaling, Steam Deck und Cross-Save

Verschiedene Upscaling-Technologien werden ebenfalls unterstützt, etwa DLSS 3.7, FSR 3.1 und XeSS 2 - inklusive Frame Generation. Wer will, kann auch Ubisofts eigene Temporal-AA-Lösung einsetzen.

Für das Steam Deck ist Assassin’s Creed Shadows “zum Launch” nicht zertifiziert beziehungsweise kompatibel, da das Gerät unterhalb der Mindestanforderungen liegt. Die Formulierung lässt allerdings noch die Tür für einen späteren Support offen.

Wer das Spiel auf mehreren Plattformen hat, kann indes die Cross-Save-Funktion verwenden, wodurch eure erzielten Fortschritte zwischen einzelnen Systemen übertragen werden.