Assassin’s Creed Shadows zeigt Schwierigkeitsgrade und Zugänglichkeits-Features: Der Canon-Mode entscheidet für euch, damit ihr nur die Hauptstory seht

Ubisoft kümmert nicht nur darum, dass Assassin's Creed Shadows ein hübsches und spannendes Spiel wird, nein, der Entwickler bedenkt auch die vielen Zugänglichkeitsoptionen und Lösungen zur Barrierefreiheit. Nur so ist es möglich, dass alle interessierten Spieler Spaß mit dem Titel haben können. Am 20. März 2025 erscheint der neue Assassin's-Creed-Titel dann mit einer frei belegbaren Steuerung, Audiobeschreibungen, verschiedenen Schwierigkeitsgraden und anderen Hilfsmitteln, um euch das Leben leichter zu machen.

Assassin's Creed Shadows Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 20. März 2025

Entwickler / Publisher: Ubisoft / Ubisoft

Für jeden Spieler die perfekte Einstellung?

Assassin's Creed Shadow wurde kürzlich mit der Begründung in den März verschoben, dass Ubisoft das Spiel besser an euer Feedback anpassen will. Noch mehr Spieler will der Entwickler durch die vielen integrierten Zugänglichkeitsoptionen ansprechen. Wie Ubisoft zeigt, spielt die Barrierefreiheit in Shadows eine große Rolle und das Action-Adventure erscheint mit vielen Anpassungsmöglichkeiten.

UX-Director Jonathan Bedard stellt diese Funktionen in einem Beitrag auf Ubisofts Website vor. Insgesamt 25 Punkte werden dort aufgelistet. Es gibt visuelle Hilfen, auditive Unterstützung, Hilfe bei der Navigation sowie Einstellungen zu den Controls und dem Gameplay.

So gibt es Optionen für Farbenblinde, es gibt eine Screen Narration, das HUD kann personalisiert werden und das Bildschirmwackeln könnt ihr ein- oder ausstellen. Untertitel sind natürlich verfügbar, aber auch weitere Beschreibungen und zusätzliche Audio-Hinweise. Es gibt jede Menge Tutorials für Menü, Spiel und mehr, die Möglichkeit die Tastenbelegung frei zu ändern und viele verschiedene Geräte, wie Controller, Maus, Tastatur und mehr zu nutzen. Ihr könnt die X- und Y-Achse sowie die Sticks invertieren und die Kamera feststellen.

Ihr könnt vier verschiedene und separate Schwierigkeitsgrade für Kampf und Stealth einstellen, verschiedene Modi einstellen, die euch leichter durch das Spiel führen. So etwa einen Canon-Mode, der sogar Entscheidungen für euch trifft, damit ihr nur die Hauptstory genießen könnt. Auch ein Modus, der das Kämpfen stark vereinfacht sowie die Möglichkeit Quick-Time-Events zu ändern oder völlig auszuschalten gibt es. Zu guter Letzt ergänzt Ubisoft diese lange Liste mit einem Aim-Assist, den ihr ausschalten oder eine von drei Stufen aktivieren könnt.