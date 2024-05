Assassin's Creed Shadows - Coole Neuerung: So kann dir das Wetter helfen oder im Weg stehen

Wetter und Jahreszeit können in Assassin's Creed Shadows eure spielerischen Möglichkeiten spürbar beeinflussen.

Das hatte Ubisoft gestern im Zuge der offiziellen Enthüllung von Assassin's Creed Shadows zwar schon ganz allgemein mitgeteilt, aber nun gibt es noch ein paar mehr Details dazu.

Mehr oder weniger Möglichkeiten

Während ihr die Story von Assassin's Creed Shadows spielt, wechselt ihr vom Frühjahr in den Sommer, dann zum Herbst und schließlich zum Winter. Das verändert einerseits das Aussehen der Welt und hat Einfluss auf Interaktionsmöglichkeiten.

Wie IGN berichtet, fliegen im Frühjahr durch dynamische Winde etwa Pollen durch die Luft und im Sommer fallen dadurch Blätter von den Bäumen.

Assassin's Creed Shadows - Screenshots 1 of 5 Attribution

Ein konkretes Beispiel für Interaktionsmöglichkeiten ist etwa, dass ihr euch im Sommer im Wasser verstecken könnt, um Feinde zu umgehen. Im Winter sind Flüsse und Seen jedoch zugefroren, wodurch diese Option komplett entfällt.

Im Frühjahr und Sommer ist das Gras hoch genug gewachsen, um sich ungesehen darin zu bewegen. Wachen durchsuchen solche Bereiche jedoch auch mit gezückter Waffe, wenn sie nach euch suchen.

Indes versammeln sich Gegnergruppen im Winter rund um Feuerstellen, um warm zu bleiben. Stürme und Wind beeinflussen zudem die Fähigkeiten der Gegner, euch zu entdecken.

Die Map von Assassin's Creed Shadows soll wiederum in etwa so groß sein wie die von Assassin's Creed Origins. Und es könnte anhand all dieser Systeme vorkommen, dass ihr eine Nebenquest in einer anderen Jahreszeit absolviert als andere Spielerinnen und Spieler.

Assassin's Creed Shadows erscheint am 15. November 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.