Assassin's Creed Shadows: Spielzeit, Features und Release-Datum

Ubisoft hat neue spannende Details zu Assassin's Creed Shadows enthüllt. Die Entwickler verrieten unter anderem Informationen, neuen Gameplay-Features und den langfristigen narrativen Plänen für die Serie. Der Release ist für den 14. Februar 2025 geplant, und das Spiel erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Spielzeit und Gameplay

In Bezug auf die Spielzeit wird Assassin's Creed Shadows mit seinen Vorgängern verglichen. Die Hauptgeschichte soll je nach Spielstil zwischen 30 und 60 Stunden dauern. Damit orientiert sich das Spiel an früheren Titeln der Reihe. Während Origins durchschnittlich 30 Stunden benötigt, liegt Odyssey bei 45 Stunden und Valhalla sogar bei rund 61 Stunden. Creative Director Jonathan Dumont betonte jedoch, dass die Spielzeit durch den Open-World-Charakter schwer genau zu beziffern ist, da jeder Spieler Inhalte unterschiedlich konsumiert. Spieler, die die Welt vollständig erkunden wollen, dürften deutlich mehr Zeit investieren.

Im Gameplay erwarten Fans interessante Neuerungen. Dazu zählt der neue Kanon-Modus, zu dem bisher allerdings nur wenige Details bekannt sind. Zudem liegt ein starker Fokus auf den Waffen und Fähigkeiten der Hauptcharaktere Yasuke und Naoe, die im Kampf unterschiedliche Ansätze bieten sollen. Diese Features können eine frischen Wind in die Assassins Creed-Reihe bringen, ohne die klassischen Elemente der Serie zu vernachlässigen, und sollen abwechslungsreiche Möglichkeiten für die Spieler bieten.

Neue narrative Ausrichtung

Auch narrativ schlägt Ubisoft neue Wege ein. Laut dem ausführenden Produzenten Marc-Alexis Côté möchte das Team mit Shadows den Grundstein für die zukünftige Handlung der Assassin's Creed-Reihe legen. Eine ausgewogene Balance zwischen modernen und historischen Erzählungen sowie ein verstärkter Fokus auf Charakterentwicklung sollen das Eintauchen in die Welt vertiefen. Diese Informationen wurden in einer Frage-und-Antwort-Runde auf Reddit mitgeteilt, in der Creative Director Jonathan Dumont und sein Team Einblicke gaben.

Mit seiner Mischung aus bewährten und neuen Elementen könnte Assassin's Creed Shadows neue Ansätze für die Reihe bieten. Die Fans können sich auf ein Abenteuer freuen, das die Reihe narrativ und spielerisch weiterentwickeln soll. Bis zum Release im Februar 2025 bleibt die Spannung auf die Umsetzung groß und ob das Spiel der Community gefallen wird.