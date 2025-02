Assassin's Creed Shadows trifft One Piece: Ein japanologischer Blick auf die bevorstehende Veröffentlichung in Japan

Aus Assassin's Creed Shadows ins reale Leben: Kyoto nimmt sowohl im echten als auch im fiktiven Japan eine wichtige Rolle als Kulturhochburg ein. Wohl deshalb war die Metropole gestern der perfekte Ort für Ubisoft, um die Veröffentlichung des kommenden Spiels zu feiern. Für mich ging es dabei in das historische Kabuki Theater "Minamiza". Hier feierte die japanische Presse mit Influencern und Fans der Reihe das erste Assassin's Creed mit Japan als Schauplatz. Als ehemalige Japanologin finde ich das alles furchtbar spannend: Gelingt ein Brückenschlag zwischen westlicher Perspektive und japanischer Lokalisierung oder wird Shadows zwischen all den originär japanischen Videospielen herausstechen, wie ein nicht richtig eingehämmerter Nagel?

Im obigen Video greife ich das detailliert auf, die Highlights könnt ihr darin gleich selbst bestaunen, denn Ubisoft stellt für Shadows die traditionelle Kultur Japans in den Vordergrund, ohne auf die moderne Popkultur des Landes zu setzen. Dafür gab es Sumi-e Zeichnungen, Origami-Kunst und echtes Kabuki-Theater.

Assassin's Creed Shadows Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 20. März 2025

Entwickler / Publisher: Ubisoft / Ubisoft

Natürlich steht beim japanischen Release die Synchronisation im Fokus, und die wurde mir von vielen Besuchern als gelungen beschrieben. Ich selbst empfand sie als angemessen filmisch. Die Veranstaltung bot eine einzigartige Gelegenheit, einen tieferen Einblick in die japanische Wahrnehmung von Assassin's Creed zu gewinnen, denn Seiyūs (japanische Synchronsprecher) haben auf dem Videospielmarkt eine besondere Rolle. Besonders beeindruckend war die Performance von Miyuri Shimabukuro, die in der Rolle von Naoe Aufmerksamkeit erregte. Zudem gab es eine ganz besondere Ankündigung: Arata Mackenyu, weltweit bekannt als Zorro aus One Piece und in Japan in seiner Rolle in der Verfilmung von Rurouni Kenshin sehr beliebt, übernimmt im Spiel die Rolle des Shinobi Gennojo. Seine Präsenz als Schauspieler sowie Synchronsprecher zeigt einen globalen Ansatz bei der Besetzung. Das wird von der Stimme von Naoes Vater unterstrichen. Sie gehört Makoto Tamura, der beispielsweise die japanische Stimme von Marvels Black Panther ist.

Und dann spielte Mutsuki Iwanaka, die Stimme von Kumabe Ujiie, auf der Bühne live die Demo-Version, die uns allen ebenfalls zur Verfügung stand. Eine ausführlichere Vorschau davon, wie sich Shadows spielt, findet ihr hier. Als großer Fan der Reihe brachte er mich dazu, über die Bedeutung der gesamten Reihe für die japanische Spielerschaft nachzudenken, etwas was für das Team wiederum garnicht so im Zentrum stand, wie mir Jonathan Dumont (Creative Director) später im Interview erzählte. Insgesamt scheint Assassin's Creed Shadows sich aber gut in die japanische Medienlandschaft einzufügen, ohne dabei seinen westlichen Ursprung zu verlieren. Das unterstreicht Ubisoft mit der gelungenen Wahl der Sprecher und der Entscheidung einen beliebten One-Piece-Schauspieler als besonderes Highlight im Spiel einzubauen.