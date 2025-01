Assassin's Creed Shadows: Was ist der Animus Hub? Ubisoft stellt neues Zuhause für die Reihe vor, ist kein eigenständiger Launcher und bringt euch Gratis-Belohnungen

Mit dem Launch von Assassin's Creed Shadows wird auch der neue Animus Hub sein Debüt feiern.

Assassin's Creed Shadows Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 20. März 2025

Entwickler / Publisher: Ubisoft / Ubisoft

Aber was ist das eigentlich genau? Ubisoft bezeichnet es als neues Zuhause für Assassin's Creed-Spiele und als "nahtlosen Einstiegspunkt zu den neuesten Spielen" der Reihe.

Eine gehackte Version des Animus

"Beim ersten Start von Assassin’s Creed Shadows taucht man sofort in eine neue Animus-Umgebung ein, eine gehackte Version des Dark Animus der modernen Welt von Assassin’s Creed", heißt es.

"Während man im Hub navigiert, kann man auf eine Zeitleiste der jüngsten Hauptcharaktere der Serie zugreifen, zusätzliche Questlinien in Assassin's Creed Shadows freischalten und kostenlose Belohnungen erhalten, während man Fortschritte macht."

Der Animus Hub ist in allen Versionen von Assassin's Creed Shadows verfügbar und Ubisoft betont, dass es sich dabei nicht um einen eigenständigen Launcher handelt.

"Der Animus Hub ist vollständig in Assassin's Creed Shadows integriert; er ist kein eigenständiger Launcher und es gibt derzeit keine Pläne, ihn eigenständig zu machen", teilt der Publisher dazu mit.

Über den Animus Hub könnt ihr direkt auf "Period 2 Titles" der Reihe zugreifen, womit neben Assassin's Creed Shadows auch noch Mirage, Valhalla, Odyssey und Origins gemeint sind. Zumindest dann, wenn sie auch auf eurem System vorhanden sind.

Verfügt ihr über physische Versionen, werdet ihr dazu aufgefordert, die Disc einzulegen, bevor ihr ein Spiel starten könnt.

Spiele vor Assassin's Creed Origins werden derzeit nicht unterstützt, in den kommenden Monaten und Jahren sollen aber "neue Features und Inhalte" ergänzt werden.

Hub-Missionen sind derzeit nur in Assassin's Creed Shadows spielbar und man kann auch direkt im Spiel vom Target Board aus darauf zugreifen. Gleichzeitig ist der Hub ein Teil der neuen Modern-Day-Story der Reihe. Einiges davon lässt sich auch in Shadows selbst entdecken und soll in Zukunft weiter ausgebaut werden.

Schließt ihr Anomalien beziehungsweise Aufgaben ab, werdet ihr mit Animus Keys belohnt. Ubisoft betont hier, dass ihr diese nicht mit Echtgeld kaufen könnt: "Alle Belohnungen, die im Animus Hub verfügbar sind, sind kostenlos und werden einfach durch das Spielen von Missionen im Spiel freigeschaltet. Die Spieler werden auch Zugang zu regelmäßigen Inhaltsupdates und neuen Missionen haben, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen."

Kurz gesagt: Eine neue Anlaufstelle mit Informationen, aber auch mit Belohnungen und ein paar Extras. Was haltet ihr davon?