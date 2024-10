Assassin's Creed Shadows: Ubisoft rechnet nicht mit weiteren Verzögerungen

Bei dem im September überraschend verschobenen Open-World-Action-Adventure Assassin's Creed Shadows rechnet Ubisoft nicht mit weiteren Verzögerungen.

Aktuell sieht es also so aus, als würde das Spiel problemlos den neuen Release-Termin am 14. Februar 2025 einhalten können.

Assassin's Creed Shadows: Ubisoft ist zuversichtlich

Während einer Konferenzschaltung zur Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen wurde der Publisher gefragt, ob das Risiko einer weiteren Verschiebung bestehe.

"Wie wir vor einem Monat gesagt haben, war AC Shadows inhaltlich vollständig, es war also nah dran an der Veröffentlichung", erklärt Ubisofts Chief Corporate Finance officer Frédérick Duguet (via VGC).

"Wir wollten sicherstellen, dass das Spielerlebnis von Beginn an tadellos ist. Das war der Grund für diese Entscheidung."

"Wir sind also sehr zuversichtlich, dass das Spiel bis Mitte Februar mit einem großartigen Erlebnis und in hervorragender Qualität ausgeliefert werden kann."

Auf erneute Nachfrage nach einer möglichen weiteren Verzögerung betonte Duguet noch einmal: "Wir gehen davon aus, dass das Spiel pünktlich und mit einer großartigen Qualität erscheint."

Ein anderer Grund für die Verschiebung war das Open-World-Action-Adventure Star Wars Outlaws, das sich nicht so gut wie erwartet verkaufte und mit technischen Problemen zu kämpfen hatte.

"Angesichts dessen, was wir bei Star Wars Outlaws gesehen haben, müssen wir wirklich sicherstellen, dass wir von Beginn an ein tadelloses Spielerlebnis haben", betont er.

"Natürlich wird es immer ein paar Bugs geben, aber wir haben und werden uns darauf konzentrieren, dass das Spielerlebnis von Beginn an gut optimiert ist."

Nach Angaben des Unternehmens führt die Verschiebung von Assassin's Creed Shadows auch dazu, dass man weitere 20 Millionen Euro an Entwicklungskosten in das Projekt investiert.

Im Zuge der Verschiebung von Assassin's Creed Shadows hatte Ubisoft auch das Season-Pass-Modell aufgegeben und den Early Acess gestrichen. Das wirkt sich wiederum auf den Preis der Collector's Edition aus. Vorbestellerinnen und Vorbesteller des Spiels erhalten die erste Erweiterung obendrein kostenlos.

Assassin's Creed Shadows erscheint am 14. Februar 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.