Assassin's Creed Shadows: Ubisoft reagiert umfassend auf Kritik aus Japan und verteidigt sich

Nach der Kritik japanischer Spielerinnen und Spieler an Assassin's Creed Shadows und einer Petition zum Stopp des Spiels haben sich Ubisoft und das Entwicklerteam heute ausführlich dazu geäußert.

Dabei geht man unter anderem auf die geäußerte Kritik ein und darauf, was das Spiel eigentlich sein möchte.

Assassin's Creed ist kein historisch akkurates Geschichtsbuch

"Seit der Ankündigung von Assassin's Creed Shadows haben wir viele positive Reaktionen erhalten, aber auch einige Kritik, inklusive der von euch, unseren japanischen Spielern", heißt es. "Wir teilen eure Leidenschaft für die Geschichte und haben großen Respekt davor, wie wichtig euch eure historische und kulturelle Vergangenheit ist."

Zuerst geht man auf die Authentizität des Spiels ein. Man habe viel Arbeit darin investiert, um eine "immersive und respektvolle Repräsentation des feudalen Japan" abzuliefern.

The Assassin's Creed Shadows team has a message for our Japanese community. pic.twitter.com/AIyWNU9YhG — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 23, 2024

"Allerdings bestand bei keinem unserer Assassin's-Creed-Spiele, inklusive Assassin's Creed Shadows, die Absicht darin, sie als faktische Repräsentation der Geschichte oder historischer Charaktere zu präsentieren. Wir möchten vielmehr Neugier wecken und Spielerinnen und Spieler dazu ermutigen, mehr über die historischen Schauplätze zu lernen, von denen wir uns inspirieren lassen."

"Assassin's Creed Shadows ist zuallererst darauf ausgelegt, ein unterhaltsames Videospiel zu sein, das eine ansprechende, historische Geschichte erzählt, die im feudalen Japan spielt. Unser Team hat in Bezug auf kreative Entscheidungen umfassend mit externen Beratern, Historikern, Forschern und internen Teams bei Ubisoft Japan gesprochen."

Dabei gesteht man ein, dass manche Elemente in Promo-Materialen vielleicht für Bedenken innerhalb der japanischen Community gesorgt haben könnten und entschuldigt sich dafür. Man betont, dass das Spiel weiterhin in der Entwicklung. Ebenso wenig sollte man die Leute kritisieren, mit denen Ubisoft zusammengearbeitet hat. Letztlich habe das Kreativteam das letzte Wort, um so zu entscheiden, dass es für das Gameplay und den Unterhaltungswert am besten ist.

Dementsprechend nehme man sich auch kreative Freiheiten, wie es in der Reihe schon immer der Fall gewesen sei.

"Seit den Anfangstagen hat sich die Serie kreative Freiheiten genommen und Fantasy-Elemente mit einbezogen, um spannende und immersive Erlebnisse zu schaffen", teilt Ubisoft mit. "Die Darstellung von Yasuke in unserem Spiel ist ein weiteres Beispiel dafür. Sein einzigartiges und mysteriöses Leben machte ihn zu einem idealen Kandidaten, um eine Assassin's-Creed-Geschichte im feudalen Japan zu erzählen."

"Yasuke wird in Assassin's Creed Shadows zwar als Samurai dargestellt, aber wir verstehen auch, dass dies eine Grund für Debatten und Diskussionen ist. Wir haben das sorgfältig in unsere Geschichte eingewoben und mit unserem anderen Hauptcharakter, der japanischen Shinobi Naoe, die gleichermaßen wichtig für das Spiel ist, bieten unsere beiden Protagonisten den Spielerinnen und Spielern verschiedene Spielstile an."

Assassin's Creed Shadows erscheint am 15. November 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.