Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft verspricht die schnellste Assassinin der Reihe

Ubisoft arbeitet mit Assassin’s Creed Shadows an einem neuen Titel der beliebten Action-Adventure-Reihe. Das Spiel erscheint am 14. Februar 2025 und versetzt die Spieler in die Sengoku-Zeit Japans, eine Periode voller Konflikte und politischer Intrigen. Mit zwei spielbaren Charakteren möchte der neueste Teil eine Mischung aus Stealth- und Kampf-Gameplay bieten.

Unterschiedliche Stärken für vielseitiges Gameplay

Die beiden Protagonisten, Naoe und Yasuke, unterscheiden sich stark in ihrem Spielstil. Yasuke ist ein Samurai-Brawler, der auf kraftvolle Nahkampfangriffe spezialisiert ist. Während Naoe eine Ninja-Assassine ist, die auf Schnelligkeit und Tarnung setzt. Ihre Beweglichkeit und Vielzahl an Gadgets machen sie zur idealen Wahl für Spieler, die Heimlichkeit bevorzugen. Diese Vielfalt ermöglicht es den Spielern, ihre bevorzugte Strategie zu wählen und Missionen auf unterschiedliche Weise anzugehen.

Besonders Naoe sticht laut Creative Director Jonathan Dumont hervor. Im Gespräch mit Entertainment Weekly sagte Dumont, dass "Naoe die schnellste Assassine ist, die wir je gemacht haben", und fügte hinzu: "Sie läuft superschnell, sie hat eine Menge Gadgets, um sich zu tarnen, so dass sie nicht oft kämpfen muss. Wir wollten den Spielern, die dieses Ninja-Assassinen-Spiel suchen, gerecht werden." Ihre Gadgets erlauben es ihr, Kämpfen aus dem Weg zu gehen und Gegner lautlos auszuschalten. Neue Stealth-Mechaniken, wie das Verstecken in Schatten und das Ausschalten von Lichtern, sollen frischen Wind in das Gameplay bringen.

Eine Reise ins vergangene Japan

Auch die grafische Umsetzung des Spiels verspricht, beeindruckend zu werden. Die detailreiche Darstellung der Sengoku-Periode, kombiniert mit dynamischen Wettereffekten und einem Tag-Nacht-Zyklus, soll laut Ubisoft für ein ansprechendes Spielerlebnis sorgen.

Assassin’s Creed Shadows kombiniert somit Stealth-Elemente mit neuen Gameplay-Ideen und möchte Spielern die Möglichkeit bieten, die Sengoku-Periode auf unterschiedliche Weise zu erleben. Assassin´s Creed Shadows wird im Februar 2025 veröffentlicht. Fans der Serie können sich auf ein Abenteuer voller Action, Taktik und japanischer Historie freuen.