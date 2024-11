Assassin's Creed Shadows: Verschiebung dient dazu, das "Narrativ" von Ubisofts "Inkonsistenz in der Qualität" zu ändern

Assassin's Creeds Franchise-Chef Marc-Alexis Coté hat sich näher zu den Gründen für die kürzliche Verschiebung von Ubisofts Open-World-Action-Adventure Assassin's Creed Shadows geäußert.

Ubisoft hatte das Spiel einen Monat vor der geplanten Veröffentlichung verschoben, wodurch das Spiel das diesjährige Weihnachtsgeschäft verpasst.

Assassin's Creed Shadows soll die Wahrnehmung der Spieler ändern

"Die Spieler können es sich leisten, wählerisch zu sein und nur das Besten auszuwählen, und sie verlangen zu Recht danach", sagte er auf einem von BAFTA organisierten Event in London, wie unsere englischen Eurogamer-Kollegen berichten."

"Das Portfolio von Ubisoft wurde in den letzten Jahren wegen einer vermeintlichen Inkonsistenz in der Qualität kritisiert. Die Spieler erwarten von den Spielen, die wir herausbringen, mehr Feinschliff, mehr Innovation und mehr Engagement. Und sie scheuen sich nicht, uns mitzuteilen, wenn sie das Gefühl haben, dass wir das nicht einhalten konnte. Das spornt uns an, besser zu werden und besser zu sein."

"Assassin's Creed Shadows ist unsere Chance, dieses Narrativ zu ändern. Nicht nur für Assassin's Creed, sondern für Ubisoft als Ganzes."

"Wir wissen, dass dieses Spiel das Potenzial hat, eines der besten in der Geschichte der Serie zu werden, und es spielt in einer der am meisten erwarteten Umgebungen, die wir bisher erforscht haben", ergänzt er "Aber wir wissen auch, dass es auf dem heutigen Markt nicht mehr ausreicht, nur zu den Besten zu gehören."

Dabei verweist er auf den Launch von Assassin's Creed Unity im Jahr 2014. Im Vorfeld hatte Ubisoft viel versprochen, sprach etwa "vom Start der nächsten Generation". Letztlich hatte das Spiel jedoch Grafik-Probleme und Schwierigkeiten mit seinen Online-Systemen.

"[Unity] sollte ein großer Meilenstein für die Serie werden, aber die von technischen Problemen geprägte Markteinführung hinterließ tiefe Spuren in allen Bereichen des Unternehmens, von der Produktion bis zum Vertrieb, insbesondere angesichts der französischen Wurzeln von Ubisoft. Dieser Tiefpunkt betraf uns alle, aber er diente auch als Weckruf und erinnerte uns daran, wie wichtig es war, die Qualität und Integrität des Spielerlebnisses vom ersten Tag an aufrechtzuerhalten - eine Lektion, die uns bis heute begleitet."

Angesichts dessen möchte man sicherstellen, dass sich das nicht mehr wiederholt.

"Nach reiflicher Überlegung und Analyse habe ich unserem Management empfohlen, die Veröffentlichung von Assassin's Creed Shadows zu verschieben", erläutert er. "Unsere Playtests und das Feedback des Teams haben deutlich gemacht, dass Shadows ein immenses Potenzial hat, aber ich war der Meinung, dass wir mehr Zeit brauchen, um sicherzustellen, dass es die hohen Erwartungen unserer Spieler voll erfüllt."

"Wir haben nur einen Versuch, dieses Spiel auf den Markt zu bringen, und es muss diese Erwartungen übertreffen. Shadows ist unser bisher ehrgeizigstes und komplexestes Projekt, mit miteinander verbundenen Mechaniken, Geschichten und Technologien, die alle auf der größten Anzahl von Plattformen mit den meisten Optionen veröffentlicht werden, die wir jemals unterstützt haben."

"Wir haben uns diese zusätzliche Zeit genommen, um jedem Aspekt den letzten Schliff zu geben und einen neuen Standard für die Franchise zu setzen, von dem ich hoffe, dass er uns über Jahre hinweg tragen wird. Diese Entscheidung spiegelt unser Engagement wider, unseren Spielern vom ersten Tag an ein Erlebnis zu bieten, das ihre Zeit und Aufmerksamkeit wert ist. Wir glauben, dass Shadows ein echtes Vorzeigespiel für Ubisofts Talent und Hingabe sein wird und einen neuen Maßstab für die Qualität der Reihe setzt."

Des Weiteren äußerte sich Coté zur Kritik an Assassin's Creed Shadows, die für das Entwicklerteam verheerend gewesen sei.

Assassin's Creed Shadows erscheint am 14. Februar 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.