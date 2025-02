Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft wirkt optimistisch – Die Vorbestellungen seien "solide" und vergleichbar mit Assassin’s Creed Odyssey

Ubisoft gibt in seinen aktuellen Quartalszahlen einen Einblick in die Erwartungen an Assassin’s Creed Shadows. Die Vorbestellungen seien "solide" und vergleichbar mit denen von Assassin’s Creed Odyssey, dem zweiterfolgreichsten Titel der Reihe. Nach zweimaliger Verschiebung hofft Ubisoft nun auf einen Erfolg, insbesondere in der wirtschaftlich Krise, in der das Unternehmen steckt und die drastische Maßnahmen erfordert.

Assassin's Creed Shadows Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 20. März 2025

Entwickler / Publisher: Ubisoft / Ubisoft

Hoffnungsträger in schwierigen Zeiten

Die Vorbestellungen von Shadows liegen auf einem ähnlichen Niveau wie bei Odyssey, während Assassin’s Creed Valhalla weiterhin als der bisher erfolgreichste Teil gilt. Der neue Titel spielt für Ubisoft eine zentrale Rolle, da das Unternehmen nach einem chaotischen Jahr mit enttäuschenden Verkaufszahlen von Star Wars Outlaws und einigen Sparmaßnahmen unter Druck steht. Die Erwartungen sind hoch, da Shadows nicht nur die Serie zu altem Glanz verhelfen, sondern auch Ubisofts wirtschaftliche Lage stabilisieren soll. CEO Yves Guillemot sprach in einer Fragerunde nach Bekanntgabe der Finanzergebnisse davon, dass "die ersten Vorschauen positiv" für den Titel gewesen seien. Zudem lobte er das Entwicklerteam: "Ich möchte das unglaubliche Talent und die Hingabe des gesamten Assassin's Creed-Teams loben, das unermüdlich daran arbeitet, sicherzustellen, dass Shadows das Versprechen des bisher ehrgeizigsten Titels der Franchise einlöst."

Ubisofts auf Sparkurs

Dennoch bleibt aber Ubisoft immer noch auf Sparkurs. In den letzten Monaten gab es bereits zahlreiche Entlassungen sowie die Schließung mehrerer Studios, zum Beispiel das Team in Leamington, UK. Es scheint auch so, als wolle Ubisoft diese Maßnahmen im Geschäftsjahr 2026 noch weiter ausbauen. Guillemot kündigte an: "Wir planen, unsere Bemühungen im GJ26 fortzusetzen und dabei das ursprüngliche Ziel deutlich zu übertreffen." Trotz dieser Einschnitte sehen erste Hands-on-Berichte Assassin’s Creed Shadows als "die größte Erneuerung der Reihe seit Jahren" – insbesondere sollen das Gameplay mit zwei spielbaren Protagonisten, das wohl ein interessantes Feature im bekannten Open-World-Format sein soll und eine völlig neue Dynamik verspricht, die Fans der Reihe lieben.

Ob Assassin’s Creed Shadows Ubisofts Erwartungen erreichen wird oder sogar übertreffen kann, bleibt abzuwarten. Ubisoft scheint große Hoffnungen in den Titel zu setzen und hat sogar Prominenz ins Spiel gebracht. Der Schauspieler Mackenyu, den viele als Zorro aus der One Piece Live-Action-Serie von Netflix kennen, wird den Charakter Gyu sprechen und ihm sein Gesicht als Vorlage geben.