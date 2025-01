Assassin’s Creed Shadows zeigt verbessertes Parkour-System - und nein, ihr könnt nicht mehr überall hinaufklettern, da Ubisoft es für unrealistisch hält

Ubisoft möchte mit Assassin’s Creed Shadows frischen Wind in die beliebte Reihe bringen. Neben spannenden Gameplay-Neuerungen und einer überarbeiteten Steuerung verspricht Ubisoft ein interessantes Spielerlebnis und liefert nun erste Einblicke in das Pakour-System von des Spiels. Der Release-Termin des neuesten Teils der Reihe ist der 14. Februar 2025.

Mehr Bewegungsfreiheit

Ubisoft hat die Steuerung grundlegend überarbeitet: Die X-Taste des Xbox-Controllers dient jetzt sowohl zum Hocken (kurzes Drücken) als auch zum Hinlegen (gedrückt halten). Das Hinlegen gehört zu den Neuerungen des Gameplays und wird als Prone-Feature bezeichnet. Aktionen wie Ausweichen, Rollen und das Herunterklettern wurden auf die B-Taste verlegt. Diese Änderungen schaffen Platz für zusätzliche Bewegungsoptionen. So wurden klassische Parkour-Moves, wie die Erholungsrolle, durch neue Mechaniken wie Richtungs-Dodges über Kanten ergänzt. Außerdem wurde der Wechsel zwischen Stehen, Hocken und Liegen von der Parkour-Steuerung getrennt, um versehentliche Bewegungen zu vermeiden. Solltet ihr mehr über das Parkour-System von Assassin´s Creed Shadows erfahren wollen, könnt ihr das auf der offiziellen Webseite nachlesen.

Es werden zudem nicht mehr so viele Oberflächen erklimmbar sein, was in früheren Assassin’s Creed-Teilen noch möglich war. Dies ist nun nur noch an bestimmten Kletterpunkten erlaubt. Ubisoft möchte damit ein realistischeres Gameplay schaffen und argumentiert, dass es unrealistisch sei, überall hinaufklettern zu können. Doch gerade das freie Erkunden von Höhen war für viele Fans ein Markenzeichen der Serie. Ein neuer Greifhaken unterstützt Spieler jedoch bei schwierigen Passagen. Diese Änderungen sollen ein durchdachtes Gameplay fördern und neue Wege durch die Welt von Shadows eröffnen. Dennoch bleiben klassische Features wie die ikonischen Heuhaufen für sichere Landungen erhalten und sorgen für nostalgische Momente bei Fans älterer Assassin’s Creed-Teile.

Zwei Protagonisten mit verschiedenen Spielstilen

Assassin’s Creed Shadows bietet dieses Mal nicht nur einen Protagonisten, sondern gleich zwei! Die beiden Charaktere Naoe und Yasuke unterscheiden sich deutlich in ihren Spielstilen und bieten dadurch mehr Abwechslung. Naoe glänzt mit Ninja-Moves wie einem "Naruto-Run" und der Fähigkeit, Feinde aus der liegenden Position heraus auszuschalten. Yasuke hingegen setzt auf einen kraftvollen und direkteren Ansatz, der sich stärker auf physische Stärke konzentriert.

Mit Assassin’s Creed Shadows kombiniert Ubisoft klassische Elemente der Serie mit vielversprechenden Neuerungen. Es bleibt abzuwarten, wie Fans auf die eingeschränkten Kletteroptionen reagieren werden. Dennoch könnte der diesjährige Valentinstag für Assassin’s Creed-Fans nicht nur zum Tag der Liebe werden, sondern auch ein tolles Spielerlebnis mit sich bringen.