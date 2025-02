Assassin's Creed Shadows geleakt: Ubisoft warnt Fans und Leaker vor den unvollständigen Versionen, die im Netz kursieren, da ihnen ein wichtiger Patch noch fehlt

Erst gestern bestätigte Ubisoft, dass einige Kopien von Assassin's Creed Shadows wohl schon in Umlauf gekommen sind. Zum Leid von allen Fans, die das Spiel frei von Spoilern erleben wollen und auch von Ubisoft, leaken einige Spieler den zu früh erhaltenen Titel im Netz. Es wird gestreamt und es werden Gameplay-Videos geteilt. Der Entwickler warnt jedoch vor den frühen Versionen, da diesen noch ein wichtiger Patch fehle.

Assassin's Creed Shadows Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 20. März 2025

Entwickler / Publisher: Ubisoft / Ubisoft

Das sagt Ubisoft zu den Spoilern

"Wir sind uns bewusst, dass Spieler vor der offiziellen Veröffentlichung auf Assassin's Creed Shadows zugegriffen haben", schreibt Ubisoft in einem offiziellen Statement, das in einigen Lesern einen Schock auslöste, da es gefährlich ähnlich wie die Ankündigung der Verschiebung aussieht. "Das Entwicklerteam arbeitet immer noch an Patches, um das Spiel für die Veröffentlichung vorzubereiten, und die online geteilten Bilder stellen nicht die endgültige Qualität des Spiels dar."

Ubisoft warnt vor Spoilern. Sie stellen nicht das finale Spiel dar.

"Leaks sind unglücklich und können die Spannung für die Spieler verringern. Wir bitten euch, das Erlebnis für andere nicht zu verderben. Wir bedanken uns bei unserer Community, die bereits Maßnahmen ergriffen hat, um alle vor Spoilern zu schützen. Bleibt im Schatten, vermeidet Spoiler und behaltet unseren Kanal für weitere offizielle Überraschungen in den kommenden Wochen im Auge! Der 20. März wird bald da sein!"

Der Release von Assassin's Creed Shadows ist nun weniger als einen Monat entfernt. Kurz genug, damit sich die Vorfreude breit machen kann, aber auch lang genug, um Spoiler in den sozialen Medien kaum vermeiden zu können. Ubisofts Statement kann man keine konkreten Maßnahmen gegen Spoiler entnehmen. Das Studio bittet die Spieler lediglich um ein faires Verhalten. In einer Zeit, in der Aufmerksamkeit im Internet eines der höchsten und profitabelsten Güter ist, stehen die Chancen schlecht, dass ein einfacher Aufruf genügt, um Leaks völlig entgegenzuwirken.

Immerhin gibt es eine positive, wenn auch kleine, gute Nachricht für alle Assassin's-Creed-Fans. Das Franchise erhält einen kleinen Gastauftritt im beliebten Kartenspiel Balatro. Ezio, Naoe und Jacob erhalten eigene Karten im Roguelike-Poker-Game. Die drei sind hier als Pik-König, Pik-Dame und Pik-Bube zu sehen.