Assassin's Creed Valhalla: The Last Chapter schließt Eivors Geschichte noch 2022 kostenlos ab

Die Zeit für ein letztes Abenteuer mit Eivor in Assassin's Creed Valhalla ist bald gekommen.

Während des Assassin's Creed Showcase bestätigte Ubisoft, dass Assassin's Creed Valhalla: The Last Chapter Eivors Geschichte abschließt.

Noch einmal mit Wikingergebrüll

The Last Chapter soll "in ein paar Monaten" erscheinen, definitiv aber noch im Jahr 2022.

Laut Ubisoft handelt es sich um eine kostenlose Questreihe, die Eivors Geschichte zu einem Ende bringt.

Dabei möchte man unter anderem einige Handlungsfäden abschließen, die sich während des Spiels eröffnet haben.

Ihr trefft nach Angaben des Publishers erneut auf wichtige Charaktere, darunter historische und einflussreiche Figuren.

Konkretere Details zu Umfang und Inhalt liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.

