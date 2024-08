Assassin's Creed: Längere Pausen zwischen Spielen? Ubisoft macht Andeutungen

Noch in diesem Jahr erscheint Assassin's Creed Shadows, in Zukunft könnte es längere Pausen zwischen einzelnen Teilen geben.

Das gilt auch schon für Shadows, das vier Jahre lang in der Entwicklung war und damit die längste Entwicklungszeit aufweist, die ein Assassin's-Creed-Spiel bisher hatte.

Der richtige Weg

Assassin's Creed Shadows' Lead Producer Karl Onnée hält vier Jahre jedenfalls für "die richtige Balance, um vom Konzept zur Produktion zu gehen und das Feedback zu erhalten, das zur Anpassung nötig sei".

"Es ist großartig, an einem Spiel zu arbeiten, das auf ein Spiel wie Valhalla folgt... aber natürlich sind die Erwartungen groß", sagt er im Gespräch mit GamesIndustry.

"Wir wollen immer besser werden und das versuchen wir auch mit Shadows. Wir gehen bis an die Grenzen dessen, was wir tun können."

Bei allem, was man tut, müsse man natürlich Zeit und Entwicklungskosten im Auge behalten, dennoch könnten Teams mit mehr Zeit mehr experimentieren und ein Spiel weiterentwickeln. Und das unabhängig davon, ob es ein kleines oder ein großes Team ist.

"Ja, man kann mehr Leute auf ein Projekt ansetzen und es in kürzerer Zeit durchführen, aber das gibt einem nicht mehr Zeit für Iterationen, denn es braucht Zeit, um das Feedback von den Spielern und dem Team zu bekommen und dann zu sehen, was funktioniert und was nicht und wie man es verbessern kann", ergänzt er.

Das feudale japanische Setting in AC Shadows habe man bei Ubisoft "schon immer" machen wollen, man habe nur auf den richtigen Zeitpunkt dafür gewartet.

"Ich bin sicher, dass die anderen Teams das auch gerne gemacht hätten. Wir erhielten die Möglichkeit, weil wir Assassin's Creed Odyssey [das in Griechenland spielt] gemacht hatten, also hatten wir die Erfahrung. Aber es fühlte sich auch wie der richtige Moment an, weil wir die Power in Bezug auf die Hardware haben, aber auch unsere neue Version der Engine, sodass wir unsere Vision wirklich umsetzen konnten."

Assassin's Creed Shadows erscheint am 15. November 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.