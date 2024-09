Astro Bot: Diese Cameos haben es leider nicht ins Spiel geschafft

Am 6. September erschien Astro Bot für die PlayStation 5. Der süße Plattformer bringt über 150 Gastauftritte aus dem PlayStation-Universum ins Spiel - und es waren ursprünglich noch viel mehr geplant. Neue Konzeptzeichnungen zeigen jetzt einige der Cameos, die es nicht ins Spiel geschafft haben.

Wer wurde bei Astro Bot ausgeladen?

Diese News kann Spoiler zu existierenden Gastauftritten in Astro Bot beinhalten, lest also nur weiter, wenn ihr das verkraften könnt. Wie ihr vielleicht richtig vermutet oder bereits gesehen habt, tauchen Charaktere aus God of War, Horizon Forbidden West, The Last Guardian, Monster Hunter, Persona, The Last of Us und weitere Figuren im Spiel auf.

Wer hat es aber nicht ins Spiel geschafft? In einer Konzeptgrafik, die in einem exklusiven Video von VGC zu sehen ist, tauchen mindestens zwei Charaktere auf, die ihr definitiv nicht im endgültigen Spiel zu Gesicht bekommen könnt. Dabei handelt es sich um Sweet Tooth aus der Twisted Metal-Franchise und Fat Princess aus ... nun ja ... Fat Princess.

Möglicherweise werden diese Figuren in kommenden Updates nachgereicht, vielleicht als DLCs. Aktuell gibt es diese Charaktere jedenfalls nicht.