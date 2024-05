Astro Bot: Neuer Plattformer für PS5 angekündigt, so stellt er die Vorgänger in den Schatten

Sony hat in der Nacht während seiner neuen State of Play ein neues Astro-Bot-Spiel angekündigt.

Es heißt einfach nur Astro Bot, wird von Team Asobi entwickelt und soll am 6. September 2024 für die PlayStation 5 erscheinen.

Astro Bot wird ein umfangreicher Plattformer

Es ist das erste neue Spiel mit Astro seit dem 2020 veröffentlichten PS5-Launch-Titel Astro's Playroom.

Während die Astro-Bot-Spiele in der Vergangenheit mehr als Showcase für Sony-Technologien dienten, ist das hier ein vollwertiges Plattformer-Abenteuer.

Hier der erste Trailer zum Spiel:

Dabei kann sich Astro unter anderem in Charaktere wie PaRappa the Rapper verwandeln. Oder in eine PlayStation 5. Und Kratos' Axt schwingen. Rechnet mit einigen PlayStation-Anspielungen.

Dass es kein kleines neues Spiel wird, lässt man auch im PlayStation Blog durchblicken. Ihr könnt demnach 80 Levels erwarten, die sich über sechs Galaxien erstrecken.

Astro stehen weiterhin mehr als 15 neue Fähigkeiten zur Verfügung, die einzigartige Spielstile ermöglichen sollen. Zu ihnen zählen zum Beispiel die Twin-Frog Gloves, Handschuhe mit großer Reichweite, oder der Giant Sponge, der euch Wasser aus der Umgebung aufnehmen lässt, wodurch ihr auch größer werdet.