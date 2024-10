Astro Bot geht jetzt auch ins Ohr: Kompletter Soundtrack auf Spotify und Apple Music

Astro Bot ist derzeit ein echter Hit auf der PlayStation 5. Der Plattformer erschien am 6. September und lässt euch in die Welt des putzigen Roboters Astro eintauchen. Im Kopf sind euch mit Sicherheit einige der vielen Cameos geblieben - oder die coole Musik, in der sich auch immer wieder die Schnipsel aus Soundtracks anderer PlayStation-Spiele versteckt haben.

Astro Bot bietet Musik für mehr als sechs Stunden

Den Soundtrack in voller Länge könnt ihr euch jetzt nicht nur auf YouTube sondern auch auf Spotify und Apple Music sowie anderen Musik-Streaming-Diensten anhören.

Im Soundtrack, der über 130 Lieder lang ist, verstecken sich so wunderbare Stücke, wie "Bot of War", die den lustigen, lebendigen Stil von Astro Bots Musik mit dem eher düsteren und ernsthaften Soundtrack von God of War verbindet. Oder sie besitzen so wunderbare Wortspiele, wie "Freeze Your BOT Off". Ich liebe es.

Die meisten der Songs wurden von Kenneth C M Young komponiert, aber auch Kemmei Adachi, Tadashi Yatabe, Sachiko Miyano, Takuro Iga oder Hirofomi Sasaki tauchen hier und dort mal auf. Die Playlist auf Spotify, die alle 133 Stücke enthält, ist 6 Stunden und 30 Minuten lang.

Im Spiel hört ihr den Soundtrack, während ihr mit Astro versucht eure Crew wieder einzusammeln, da diese nach der Zerstörung eures PS5-Mutterschiffes im Weltall verstreut wurden. Auf einem Speeder, der verdächtig nach eurem DualSense-Controller aussieht, durchstreift ihr das All und landet auf mehr als 50 Planeten voller Hindernissen, Bossen und Plattform-Rätseln.

Von Sandstränden bis zu tiefen Dschungeln gibt es alles in Astro Bot - ebenso wie mehr als 150 Helden aus der PlayStation-Geschichte. Ihr trefft Kratos aus God of War, Aloy aus Horizon Zero Dawn, Nathan Drake aus Uncharted, Jin aus Ghost of Tsushima, Ellie und Joel aus The Last of Us und sogar Figuren aus The Last Guardian.