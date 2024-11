Astro Bot ist das am besten bewertete Spiel 2024 - überholt sogar Elden Ring

Die Game Awards stehen kurz vor der Tür und auch dieses Jahr gibt es einige starke Kandidaten für das Spiel des Jahres. Ganz vorn mit dabei ist Astro Bot. Der süße PlayStation-Plattformer von Team Asobi ist eine Fortsetzung von Astro's Playroom und wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert. So sehr sogar, dass der Titel mit dem kleinen, süßen Roboter inzwischen das am besten bewertete Spiel des gesamten Jahres ist.

Astro Bot katapultiert sich auf Platz 1

Auf Metacritic freut sich der am 6. September 2024 auf PS5 veröffentlichte Titel über hervorragende 94 Punkte, beim Userscore schafft Astro Bot immerhin 9.2 Punkte. Elden Ring: Shadow of the Erdtree steht nur knapp dahinter. Ebenfalls 94 Punkte schafft die Erweiterung, allerdings mit weniger Tests und auch die Nutzerwertungen fallen ein winziges bisschen schlechter aus.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Natürlich sind Bewertungswebsites nur eine Sammlung unterschiedlicher Wertungen, die dort in einer einzigen Zahl zusammengefasst werden. Das ist natürlich nicht wissenschaftlich und kann für Journalisten und Spieler lediglich eine Richtung andeuten. Geschmack ist ja bekanntlich subjektiv, ihr könnt Astro Bot ja auch völlig blöd finden. Es spricht jedoch vieles für den Titel.

Nicht nur taucht Astro Bot auf vielen Nominierungslisten für dieses Jahr auf. Bei den Game Awards, die am 12. Dezember stattfinden, ist das Spiel in sieben Kategorien aufgestellt. Zudem konnte das familienfreundliche Spiel durchweg gute Kritiken ergattern und gilt inzwischen als eines der erfolgreichsten Genre-Vertreter der letzten zehn Jahre.

Worum geht es in Astro Bot? Astro Bot ist ein 3D-Plattformer. Ihr spielt den kleinen Roboter Astro Bot, dessen Raumschiff angegriffen wird. Die Teile des Raumschiffes, das optisch einer PS5 ähnelt, fliegen nun durch das gesamte All. Astro Bot stürzt auf einem Wüstenplaneten ab und muss mit dem viel kleineren Dual Speeder, der auf dem DualSense-Controller basiert, die Schiffteile wiederfinden und seine Crew wieder zusammenbringen.

Dieses Abenteuer führt euch und Astro Bot durch sechs Galaxien, 50 Planeten und 80 Level, die ihr leicht oder auch schwer zocken könnt. Nostalgie spielt auch eine wichtige Rolle, da viele der anderen Bots Figuren aus der PlayStation-Vergangenheit ähneln - etwa Kratos von God of War oder Aloy von Horizon Forbidden West.