Astro Bot überzeugt auf ganzer Linie: Technik-Experten sind begeistert

Astro Bot, der Nachfolger von Astro's Playroom, ist ein innovatives und kreatives 3D-Plattformspiel, das die gesamte Videospielgeschichte von PlayStation feiert. Wie ihr in unserem Test nachlesen könnt, zeigt es auf beeindruckende Weise, warum Videospiele so faszinierend sein können.

Das Spiel ist farbenfroh, voller Ideen und stellt sich problemlos auf eine Stufe mit den besten Nintendo-Plattformspielen. Digital Foundry hat sich das Spiel ebenfalls angeschaut und ist überzeugt, dass Entwickler Team Asobi hat hier ein Meisterwerk geschaffen hat, das von Herzen kommt und sofort begeistert.

Technisch beeindruckend

Das Spiel basiert technisch auf Astro's Playroom und bietet demnach ein flüssiges Spielerlebnis mit 60 Bildern pro Sekunde, während es beeindruckende Physik- und Pyroeffekte einsetzt. Die Bildqualität bleibt durch dynamische Auflösungsskalierung stabil und wirkt dank klarem Design und effektiver Kantenglättung sehr sauber.

Technisch gesehen ist die Ausführung nahezu fehlerfrei, auch die Ladezeiten sind blitzschnell. Die Performance bleibt laut Digital Foundry konstant und wird nur in seltenen Fällen minimal beeinträchtigt.

Ein besonderer Fokus liegt auf der interaktiven Nutzung der Physik und Flüssigkeitssimulation, die nahtlos in die Spielmechanik eingebunden ist. Kleine Details wie sich bewegende Blätter oder realistisch reagierende Objekte tragen demnach stark zur Immersion beim Spielen bei.

Zerstörbare Umgebungen und flüssige Interaktionen sorgen wiederum für ein dynamisches Erlebnis, bei dem das Spiel lebendig und voller Leben wirkt. Diese technischen Finessen tragen daher erheblich zum Spielspaß bei.

Digital Foundry hat nur einen Frame Drop festgestellt. Und hier ist er. | Image credit: Digital Foundry

Astro Bot glänze zudem nicht nur technisch, sondern auch mit seiner Art Direction und dem Design. Die Umgebungen sind schön gestaltet und voller Detailreichtum. Auch, wenn es keine revolutionären visuellen Techniken gibt, wirkt das Spiel als Ganzes auf Digital Foundry sehr kohärent. Zudem werde der DualSense-Controller stark eingebunden, was das Spielgefühl durch präzise haptische Rückmeldungen und den Einsatz von Gyro- und Mikrofonfeatures noch weiter intensiviert.

Letztendlich ist Astro Bot für Digital Foundry eine gelungene Hommage an die PlayStation-Geschichte und Videospiele als Ganzes. Referenzen zu klassischen Spielen und Charakteren sind in die Level eingewoben und sorgen für zahlreiche Überraschungen. Das Spiel biete pure Freude und vereine Technologie, Design und Kreativität in einem polierten, perfekt ausgeführten Gesamtkonzept. Dadurch erinnere es daran, was die ersten PlayStation-Generationen so besonders gemacht hat, und ist nach Ansicht von Digital Foundry ein Muss für alle Fans von Videospielen.