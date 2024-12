Astro Bot ist Spiel des Jahres: Kleiner Roboter schlägt harte Konkurrenz und räumt ab!

Astro Bot wurde bei den Game Awards 2024 mit dem Titel Game of the Year ausgezeichnet. Der PS5-Exklusivtitel setzte sich in einer schwierigen Kategorie gegen erstklassige Konkurrenten wie Balatro, Black Myth Wukong, Metaphor: ReFantazio und Final Fantasy VII Rebirth durch. Ein großer Erfolg für das Entwicklerstudio Team Asobi und Sony PlayStation.

Die Preisverleihung wurde von Baldur’s Gate 3-Direktor Swen Vincke übernommen, der im Vorjahr selbst die begehrte Auszeichnung erhalten hatte. In seiner Rede betonte er, wie tiefgreifend ein solcher Erfolg das Leben eines Entwicklers verändern kann. Mit einem Augenzwinkern scherzte er über die knappe Redezeit bei den Game Awards.

In seiner Dankesrede hob Team Asobi-Studioleiter Nicolas Doucet die großartige Unterstützung seines Teams und Sony PlayStation hervor. Er betonte die Bedeutung von 30 Jahren PlayStation-Geschichte, die die Basis für das einzigartige Gameplay von Astro Bot bildet.