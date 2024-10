Astro Bot: Kostenloses Speedrun-Level bringt euch ab morgen ins Schwitzen

Astro Bot ist ein echter Hit auf der PlayStation 5. Der Plattformer von Entwickler Asobi ist mit interessanten Levels, vielen Cameos und einer Prise Nostalgie in die Herzen der Spieler gehüpft. Wer das Spiel bereits beendet hat, darf sich schon morgen auf Nachschub freuen, denn dort erscheint das erste kostenlose Speedrun-Level.

Mehr Astro Bot für alle!

Ja, ihr habt richtig gehört. Das neue Level, das morgen erscheint, ist nur das erste von vielen. Insgesamt werden fünf neue Inhalte veröffentlicht. Diese sind allerdings keine normalen Sprungpassagen. Diese Jump'n'Run-Level testen eure Fähigkeiten. Ihr landet sogar auf einer Rangliste, damit ihr euch mit Freund und Feind vergleichen könnt.

Morgen, am 17. Oktober 2024 erscheint ein Level mit dem Namen "Building Speed". Auf Deutsch bedeutet dies so viel wie "Geschwindkeit aufbauen".

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Das Level, wie jedes andere auch, enthält zwei Spezialbots, die ihr retten müsst. Sind alle fünf Level in Astro Bot erschienen, gibt es also zehn Bots mehr. Wir wissen bereits, dass Eve von Stellarblade und ein Helldiver dabei sein werden.

In diesem Level "rast ihr mithilfe von Barkster, dem Bulldog-Booster, durch eine himmelhohe Stadt. Weicht Kränen aus, zerschlagt Kisten und rast sogar durch eine fliegende Autowaschanlage, um deine gestrandete Mannschaft zu retten", heißt es im PlayStation-Blog.

Am 24. Oktober erscheint "Let it Slide". An Halloween, dem 31. Oktober, kommt "Spring-loaded Run", was irgendwie gar nicht gruselig klingt. Gut, es muss ja nicht alles ein Horror-Thema haben, nur weil es Ende Oktober erscheint.

Der 7. November bringt dann mit "Helium Heights" ins Spiel, während der 14. November uns mit "Rising Heat" daran erinnert, dass wir noch lange, lange auf die nächsten Sonnenstrahlen warten müssen.

Der PlayStation-exklusive Titel erhielt von Spielern und Kritikern viel Lob. So schreibt unser Alex: "Mit einem Spiel voller Überraschungen beansprucht Astro Bot endgültig seinen Platz neben Mario und den letzten Rayman-Spielen als nicht wegzudenkende Hüpfspielgröße." Es sei ein Spiel "für das es sich gelohnt hat, einen verchromten Sackboy durch die Zeit zurückzuschicken."