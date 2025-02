Astro Bot kriegt 5 neue Level, die richtig knackig sein sollen – PS5 Pro-Spieler können sich auf eine verbesserte Performance freuen

Ab heute, dem 13. Februar 2025, erhält Astro Bot fünf neue Level sowie ein Update für die PlayStation 5 Pro. Das hat Entwickler Team Asobi angekündigt. Die neuen Inhalte bringen nicht nur mehr Abwechslung ins Spiel, sondern sollen auch eine größere Herausforderung für erfahrene Spieler darstellen. Ihr dürft euch also auf actiongeladenen Jump-’n’-Run-Spaß und neue Aufgaben freuen, die euer Geschick auf die Probe stellen werden.

Astro Bot Genre: Jump ’n’ Run

Plattform: PS5

Release: 6. September 2024

Entwickler / Publisher: Team Asobi/ Sony Interactive Entertainment

Neue Level in der Vicious Void Galaxy

Die neuen Level erscheinen wöchentlich und gehören zur Vicious Void Galaxy:

13. Februar: Tick-Tock Shock

20. Februar: Thrust or Bust

27. Februar: Cock-A-Doodle-Doom

6. März: Hard to Bear

13. März: Armored Hardcore

Ein bisher unveröffentlichter Level war bereits am 18. Januar 2025 beim PlayStation XP Tournament in London zu sehen. Creative Director Nicolas Doucent schrieb dazu in einem Beitrag auf dem PlayStation Blog: "Ihr habt vielleicht bemerkt, dass ein bisher unveröffentlichter Level von Astro Bot beim PlayStation XP-Turnierfinale in London, England, am 18. Januar zu sehen war. Genau dieser Level und vier weitere werden ab heute in der brandneuen Vicious Void Galaxy auf euch warten."

Bessere Performance für die PS5 Pro

Das Update bringt auch eine technische Verbesserung für PS5-Pro-Spieler mit sich. Es soll eine bestmögliche Auflösung bei stabilen 60 fps ermöglichen. Gleichzeitig wird der Schwierigkeitsgrad im Vergleich zum letzten Winter-Update steigen, was vor allem Fans fordernder Jump-’n’-Run-Passagen ansprechen dürfte. Doucent erklärt weiter: "Im Gegensatz zu unserem letzten Update Winter Wonder, das ein Spaziergang durch den Weihnachtspark war, bietet dieses neue Update härtere Level, um eure Sprungfähigkeiten zu testen."

Jedes Level enthält zudem einen Spezialbot und kann nach dem ersten Durchlauf im Zeitangriffsmodus mit Online-Ranglisten erneut gespielt werden. Spieler müssen jedoch das Hauptspiel abgeschlossen haben, um Zugriff auf die neuen Inhalte zu erhalten. Mit diesen neuen Inhalten bietet Astro Bot frische Herausforderungen für Fans des Spiels. Zudem plant PlayStation, nach dem Erfolg des Spiels künftig mehr Familienspiele zu veröffentlichen und so ein breitere Zielgruppe anzusprechen.