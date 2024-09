Astro Bot Verlorene Galaxie: Alle geheimen Ausgänge und versteckten Level

Wie in jedem guten Hüpfer gibt es auch in Astro Bot geheime Ausgänge zu versteckten Levels, die man nicht ohne Weiteres entdeckt. Alle diese versteckten Level finden in der Verlorenen Galaxie statt, die ihr am unteren Rand der Weltenansicht findet. Findet ihr einen geheimen Ausgang, kommt der in Form einer Diskokugel daher, an deren unterem Ende ihr ein paar Fäden herauszieht. Daraufhin werdet ihr in die verlorene Galaxie transportiert, wo ihr den Level starten könnt.

Um den geheimen Level in der verlorenen Galaxie freizuschalten, müsst ihr die goldene Zielplattform betreten, die aus der Diskokugel herausfällt. Tut ihr das, könnt ihr den regulären Level, in dem ihr euch befindet, auf normalem Wege nicht mehr verlassen. Ihr müsst die entsprechenden Level also mindestens zweimal spielen, um das Maximum aus dem Spiel herauszuholen.

Im Folgenden beschreiben wir alle Fundorte der geheimen Ausgänge, und den Weg dorthin. Viel Vergnügen!

Astro Bot Geheime Ausgänge Gorilla-Nebel: Az-Tech-Pfad, Creme Canyon

1. Az-Tech-Pfad

Im Raum mit den Gorilla-Wandskulpturen, nachdem ihr das erste Mal an den klebrigen Stangen geschwungen seid, vernichtet ihr erst den Gegner, der euch zerstampfen möchte, und zieht dann den klebrigen Block aus der Wand. Daraufhin erscheint ein Marienkäfer, den ihr durch einen Schlag auf den Rücken dreht, und der dann als Sprung-Plafform fungiert. Zerstört alle vier Fackeln an der Wand mit den Affenköpfen und die Wand öffnet sich, um die Diskokugel freizulegen, die euch in den geheimen Level Luftikus freizuschalten.

2. Creme Canyon:

Seehund-Eisskulptur, die ihr von Hand nicht zerstören könnt, ein wenig weiter, auf einer Anhöhe ist aber ein kugeliges rosa Schwein, das ihr Schleudern könnt, nachdem ihr seinen Angriff ins Leere habt laufen lassen. Lockt es in den vorderen Bereich, wartet die Attacke ab und zieht es dann an seinem Schwanz nach unten, Richtung Seehund. Dreht die Kamera in dessen Richtung, lasst ihr die Quadrattaste los, macht sich die Schweinschleuder auf den Weg und zerdeppert den Seehund. Dreht euch auf dem Reiss in der Erde mit einem aufgeladenen Angriff in den Boden und ihr kommt in den Höllischen Höhlen wieder raus.

Lockt das Schwein an und packt es dann am Schwanz.

Astro Bot Geheime Ausgänge Tentakel-System: Archipel-Ahoi!, Klitzekleine Überraschung

3. Archipel, Ahoi!

Nach dem Endboss fallen seine beiden Scheren aus der Luft und stecken kopfüber in der Erde. Unter seiner linken Schere, zu eurer rechten, liegen einige Münzen und ein blauer Riss in der Erde. Stellt euch auf die Stelle und haltet die Quadrat-Taste. So wirbelt ihr euch in einen geheimen Bereich hinein. Stolpert durch die verstreuten Diamanten zur Diskokugel und zieht die Fäden am unteren Ende heraus, um einen Weg in die verlorene Galaxie zu finden: Level Glühbirnen-Limbo.

Nach getaner Arbeit nichts überstürzen: Schaut euch nach dem geheimen Ausgang um!

4. Klitzekleine Überraschung:

An diesem Punkt, wo die Katze sich das Schloss anschaut, springt am Rand auf eine der Kisten und dann per Doppelsprung in den Bereich gegenüber. Hier findet ihr einen Frosch aus Plastik. Pustet ihr hinein, kommen vorn Seifenblasen heraus. Auf diesen könnt ihr in Mausform stehen und euch in die Höhe tragen lassen. Schwebt bis zum großen Ast des Baumes empor, um auf der Rückseite des Stammes den Ausgang in die Verlorene Galaxie zu finden und den Level Berstende Boxel freizuschalten.

Nicht zu spät abspringen, sonst fallt ihr wieder runter.

Astro Bot Geheime Ausgänge Schlangen-Sternstraße: Badehaus Balgerei, Freiheit für Big Brother!

5. Badehaus Balgerei

In dem Bereich mit dem brennenden Schornstein saugt ihr euch mit Wasser voll und springt in Richtung der schwebenden Insel mit dem Kirschblütenbaum. Auf dessen Blättern kann man stehen, springt von einem Ast zum nächsten, löscht das Feuer an der Spitze des Schornsteins, indem ihr das Wasser abgebt und springt dann in den Schornstein hinein. Unten müsst ihr nur noch der Feuer speienden Schraube ausweichen und könnt dann die Seile aus der Diskokugel ziehen. Das Portal bringt euch zum geheimen Level Feuerfieber.

6. Freiheit für Big Brother!

Gleich nach der Ankunft im Level dreht ihr euch um und seht in der Ferne ein Steinmassiv aus dem Wasser ragen. Schwimmt hinüber und ein fliegender Geist mit einer E-Gitarre erscheint. Lockt ihn nacheinander zu den beiden mit Blitzen markierten Plattformen und wartet, bis er über euch schwebt. Springt dann auf die Plattform in der Mitte zurück. Sind beide Blitzplatten elektrifiziert, öffnet sich der Durchgang zum versteckten Level Geister und Bots.

Astro Bot Geheime Ausgänge Camo-Kosmos: Hieroglitch-Pyramide, Ballonbrise

7. Hieroglitch-Pyramide

Wenn ihr im letzten Raum mit der Zielplattform ankommt, schaut ihr nach rechts. Auf der Plattform vor der Wand, wo all die Edelsteine liegen, ist ein Trampolin versteckt, das ihr in Kugelform benutzen könnt. Springt hoch und ihr müsst an der Wand den versteckten Schalter erfühlen. Dahinter erscheinen zwei weiterer dieser Wände, die sich langsam auf euch zu bewegen und euch an der Wand zerquetschen, wenn ihr den versteckten Schalter nicht rechtzeitig findet. Behaltet einfach die Ruhe, die Zeit reicht eigentlich immer aus, wenn ihr euch konzentriert. Dahinter zieht ihr an der Diskokugel, um zum versteckten Level Raketen-Zugkraft zu gelangen.

Vor lauter Schätze die Sprungplattform fast verpasst.

8. Ballonbrise

Sobald ihr den Oktopus-Rucksack habt, kehrt ihr zum Anfang des Levels zurück, wo ihr in den Wolken einen schwebenden Blumenkübel seht. Auf den müsst ihr raus. Schlagt einen der Marienkäfer so, dass er euch als Sprung-Pad dreht. Dieser Sprung ist auch mit Sprung-Pad und Ballonrucksack nicht ganz einfach. Der Käfer muss wirklich ganz nah am Rand liegen und ihr solltet nur von dem Käfer abspringen und auf dem höchsten Punkt direkt den Ballonrucksack betätigen. Nutzt nicht den Doppelsprung an diesem Punkt. Bei mir hat das nicht geklappt.

Seid ihr angekommen auf dem Kübel, nutzt ihr die aufgeladene Attacke an der Drehblume und springt dann zum nächsten Kübel rüber. Hier vernichtet ihr mit dem Messerwerfer den Bambus, um eine Plattform mit Astro-Augen freizulegen. Auf dem Ring, der sie umgibt, macht ihr einen Doppelsprung. Mit ihrem Schwebelaser ladet ihr die Plattform auf, wodurch die Diskokugel erscheint, die euch zum Level Gefahren-Dojo bringt.

Astro Bot Geheime Ausgänge Federhaufen: Djinny aus der Flasche, Tiefkühlkost

9. Djinny aus der Flasche

Nach dem Bosskampf gegen den Djinny, hüpft nicht direkt auf die Ziel-Plattform, sondern dreht euch um. Hinter euch seht ihr ein paar große Quader mit seltsamen Zeichnungen. Nähert ihr euch, beginnen die Linien zu glühen. Steigt auf den höchsten Felsen und blickt über die Zielplattform hinweg. Zerschlagt die Vase und ihr könnt sehen, dass die Scherben auf einer unsichtbaren Brücke vor euch landen. Nun könnt ihr anhand der Plattformen mit ähnlichen Linien am Boden sehen, wo ihr stehen könnt. Hier die Route, die ihr wählen solltet:

Seid ihr auf der anderen Seite angekommen, haut ihr den aufgerollten Teppich ein mal und lasst euch dann von euch nach oben tragen. Hier führt euch die Diskokugel zum versteckten Level Saugkraft-Held

10. Tiefkühlkost

An der Stelle, an der zwei kleine Pinguine auf einer leicht erhöhten Plattform einen Schneeball gemacht haben, rollt ihr den Schneeball durch den Schnee, um ihn auf etwa die doppelte Astro-Höhe zu bringen. Rollt ihn an die Anhöhe links der Eisrampe, die zum Riesenschneemann führt und springt dann über die Schneekugel hinauf. Hier zieht ihr die Seile aus der Erde, um euren Controller in einen Staubsauger zu verwandeln. Damit saugt ihr die Eisklötze aus der Wand, um den Durchgang zur Diskokugel freizulegen. So gelangt ihr zum geheimen Level Schmutz-Schildkröten.