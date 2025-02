Astro Bot auf der PS5 Pro: Technik-Experten entdecken Hinweise auf PSSR und andere subtile Anpassungen

Mit Patch 1.012 hat Astro Bot ein Update für die PS5 Pro erhalten, das eine "verbesserte Version" des Spiels mit einer "konstant besten Auflösung" bei 60 fps verspricht. Die Änderungen sind jedoch komplexer und gehen über eine einfache Anpassung der dynamischen Auflösung hinaus. Stattdessen scheint das Spiel nun PlayStation Spectral Resolution (PSSR) zu nutzen, eine Upscaling-Technologie, die das bisherige TAA ersetzt und eine bessere Bildqualität gegenüber den meisten, aber nicht in allen Szenarien bietet. Digital Foundry hat sich das näher angeschaut.

Astro Bot Genre: Plattformer

Plattform: PlayStation 5

Release: 6. September 2024

Entwickler / Publisher: Team Asobi / Sony Interactive Entertainment

Geringere interne Auflösung, aber bessere Ergebnisse

PSSR zielt dabei auf eine 4K-Ausgabe ab und sorgt für eine schärfere Darstellung, insbesondere in ruhigen Bildern, während TAA zuvor je nach Szene weichere oder schärfere Ergebnisse lieferte. Allerdings gibt es auch Einschränkungen: Während Kantenflimmern (Aliasing) laut Digital Foundry in den meisten Fällen reduziert wird, wirken Screen-Space-Reflexionen (SSR) etwas schlechter, vermutlich aufgrund einer weniger effizienten Rauschunterdrückung. Der Unterschied falle jedoch nicht dramatisch aus.

Interessanterweise arbeitet PSSR den Technik-Experten zufolge mit einer niedrigeren internen Auflösung als zuvor. Tests zeigen, dass einige Szenen von 1872p auf 1368p und andere von 2160p auf 1872p fallen. Dies liegt daran, dass PSSR zusätzliche Rechenleistung benötigt, was zu einer niedrigeren Ausgangsauflösung führt. Trotz dieser Reduzierung bleibe die Bildqualität jedoch meist klarer und detailreicher als mit TAA, und das Spiel läuft weiterhin mit stabilen 60fps.

Eine weitere Änderung betrifft die Darstellung von Schatten in der Ferne. Mit dem neuen Patch wirken diese weicher und weniger flackernd, was möglicherweise an einer Änderung der Filterung oder einer leicht reduzierten Schattenauflösung liegt. Diese Anpassungen tragen dazu bei, das Gesamtbild harmonischer wirken zu lassen, ohne große Nachteile in der visuellen Qualität.

Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 PS5 Pro Patch 1.011 1872p 2160p 2160p PS5 Pro Patch 1.012 1368p 1872p 1872p

Neben den technischen Verbesserungen bringt das Update auch neue Inhalte ins Spiel: Eine zusätzliche Galaxie sowie ein neuer Herausforderungslevel wurden hinzugefügt. In den kommenden Wochen sollen noch vier weitere Challenge-Levels folgen. Diese Erweiterungen sind jedoch nicht exklusiv für die PS5 Pro, sondern Teil der allgemeinen Post-Launch-Unterstützung für das Spiel.

Insgesamt zeigt sich, dass Astro Bot weiterhin gepflegt wird, und das Update mit PSSR macht Sinn, da diese Technologie ein zentrales Feature der PS5 Pro ist. Die Bildqualität wird nach Angaben von Digital Foundry in den meisten Fällen verbessert, und das Spiel bleibt technisch auf höchstem Niveau, was es weiterhin zu einem der besten Plattformer für die PlayStation 5 macht.