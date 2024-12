Astro Bot: Winter Wonder-Update bringt festliche Überraschungen für alle Fans

Sonys Plattformer Astro Bot erhält ein festliches Winter-Update. Winter Wonder wurde als kleines Dankeschön an die Spieler von Astro Bot entwickelt. Spieler können sich auf neue Inhalte und Überraschungen freuen, die in die Weihnachtszeit passen. Das Update erscheint am 13. Dezember 2024 um 03:00 Uhr und ist für alle Besitzer des Spiels kostenlos verfügbar.

Winterliches Abenteuer für die ganze Familie

Das Highlight des Updates ist ein neues Level namens Winter Wonder. Spieler dürfen sich auf neue Überraschungen, weihnachtliche Glockenklänge und spezielle Bots für ihre Crew freuen. Das Level wurde laut Team Asobi mit Blick auf eine breite Zielgruppe entwickelt. Es ist kinder- und familienfreundlich gestaltet und verzichtet auf einen hohen Schwierigkeitsgrad. Egal, ob jung oder alt – jeder kann dieses winterliche Abenteuer genießen und alle kleinen Details entdecken.

Eine kleine Voraussetzung gibt es allerdings. Um das neue Level freizuschalten, müssen Spieler das Hauptspiel vollständig abgeschlossen haben. Team Asobi nutzte die Gelegenheit, um sich bei der Community für die großartige Unterstützung seit dem Release des Spiels zu bedanken. "Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, dieses besondere Geschenk für euch zu machen, und wir hoffen, dass es euch auch sehr gefällt", schrieb das Team in einem PlayStation.Blog-Beitrag.

Ein besonderer Jahres für Team Asobi

Das Jahr 2024 war laut Team Asobi eine besondere Reise, die von großartigem Feedback der Spieler begleitet wurde. "Dieses Jahr war eine ganz besondere Reise für uns von Team Asobi, und wir danken euch, dass ihr uns begleitet habt. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch einen sehr entspannten und erholsamen Jahresausklang, natürlich voller Spiele, aber vor allem voller Gesundheit und Glück", schrieben die Entwickler weiter. Mit einem Ausblick auf 2025 verabschiedeten sie sich mit herzlichen Worten.

Das Winter Wonder-Update ist ein liebevoll gestaltetes Dankeschön für Fans von Astro Bot. So möchte Team Asobi allen frohe Festtage und viele entspannte Gaming-Momente wünschen.