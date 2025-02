Atelier Yumia: Mehr Action, weniger Alchemie und mein eigenes Atelier – Das hier soll für Neueinsteiger sein, aber hier drin will ich auch als Kennerin ja noch viel mehr Stunden versenken

Die Atelier-Reihe möchte ausgerechnet mit ihrem 26. Spiel endlich den Mainstream abholen. Nicht mehr nur treue Langzeitfans sollen sich ab jetzt stundenlang im Geflecht von Alchemie, Crafting, Sammeln, Erkunden und Kämpfen verlieren können, das von niedlichen Anime-Protagonistinnen getarnt wird, sondern auch Neueinsteiger. Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land will den Einstieg vor allem durch ein neues Gewicht auf einem Action-Echtzeit-Kampfsystem vereinfachen. Dazu kommen mehr Möglichkeiten in der eigenen Schwerpunktsetzung – Geschichte, Cozy-Farming und Aufbau-Sim oder doch Alchemie? – und eine erwachsene Hauptfigur sowie Geschichte.

Warum gerade jetzt und wie sich das Koei Tecmo vorstellt, fand ich nicht nur in einer ausführlichen Vorschau-Demo heraus, die ich rund drei Stunden in Paris anspielen konnte. Auch eine rund 30-Stündigen Demo-Version stellte uns das Team im Anschluss für den Heim-PC bereit. Außerdem befragte ich zusätzlich den Produzenten und Gusts CEO Junzo Hosoi über ihr neues, sehr ambitioniertes Projekt.

Atelier Yumia: Vorschau 1 of 18 Attribution

Interessant wird, ob das Konzept bei der großen Masse fruchtet: Cozy Games haben ja nicht zuletzt durch Animal Crossing oder Stardew Valley in den letzten Jahren sichtbar an Zuspruch gewonnen. Die Atelier-Spiele lösten die eher kindlichen Genrevertreter bereits ab, seit ich zufällig Atelier Ayesha angespielt habe, denn die Magical-Girl-Componente hat mir bei den anderen Spielen immer gefehlt. Ich zähle mich daher eher zu den alten Hardcore-Fans. Das Herzstück der Atelier-Reihe stellt für mich die Alchemie, die Erkundung und das Sammeln sowie Verwalten von Ressourcen dar, und das funktioniert auch bei Yumia sehr gut. Doch wie komplex die Alchemie im späten Spielverlauf werden könnte, bleibt abzuwarten. Dass mein Team nach 30 Spielstunden schon Level 50 ist, ich aber gerade mal die zweite Karte freigelegt sowie zweite Alchemiequalität freigeschaltet habe, bereitet mir Sorgen, was das Pacing angeht. Vielleicht wird Yumia aber auch einfach 200 Stunden lang und das ist gar nicht abwegig, also erst mal abwarten.

Junzo Hosoi: Produzent von Atelier Yumia und Leiter des Entwicklungsstudios Gust. Er hat die ambitionierte Aufgabe, das neue Atelier-Spiel umzukrempeln und Neueinsteiger zur Serie zu bringen. | Image credit: Junzo Hosoi, Plaion, Gust, Koei Tecmo,

Na gut, die hohe Stundenzahl sind alteingesessene Atelier-Spieler schon gewohnt. Neueinsteiger sollten aber gewarnt sein, denn was für mich ein großer Entspannungsfaktor ist (in Animal Crossing oder Stardew Valley erreicht immerhin auch schnell 1000-Stunden-Grenze), passt nicht allen, die an einem Action-RPG mit narrativer Struktur interessiert sind. Dazu hatte Entwickler Gust schon immer eine einzigartige Herangehensweise, an der Produzent Hosoi auch bei Yumia festhält: "Alte Spieler sollten mit den Neuerungen Spaß haben, weil sie jetzt im Kampf oder im Atelierbau viel mehr machen können, aber niemand wird gezwungen, die neuen Funktionen zu nutzen. Weder beim Crafting noch im Kampf. Dass die Figuren sich mehr in den Kämpfen bewegen können, hatte sich die Community gewünscht, aber ihr müsst das prinzipiell nicht. Gleichzeitig sollen alle neuen Funktionen neuen Spielern den Zugang erleichtern. Wir möchten mit Yumia beide Gruppen ansprechen. Wir haben viele Elemente im Spiel, in die ihr alle tief eintauchen könnt. Spieler können es aber auch sein lassen, ohne etwas zu verpassen", erklärt Gusts Leiter.

Zum Kampfsystem gehen wir im obigen Video ins Detail. Das enthält auch zahlreiche andere spannende Spiel-Elemente sowie weitere Antworten aus meinem Gespräch mit Hosoi. Zudem gibt es dort den wunderschönen neuen Soundtrack auf die Ohren und ihr könnt die Grafik in Bewegung erleben. (B-Roll der PS5 und selbst aufgenommenes Material der PC-Version) - Viel Spaß!

Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land Genre: Action-RPG, Cozy, Alchemie-Sim

Plattform: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam, Xbox Series X|S, Xbox One

Release: 21. März 2025

Entwickler / Publisher: Gust/Koei Tecmo

Ich bemerkte die veränderte Atmosphäre bereits zu Beginn: Die Geschichte ist deutlich erwachsener und die Stimmung ernster als in Ateliers Vorgängern. Nicht nur Yumia, sondern das ganze Team ist endlich erwachsen. Die Gespräche und Probleme sind entsprechend komplex: Es geht um Ausgrenzung, Selbstfindung, Community, den Einfluss der Familie aufs Selbst. Mit Letzterem hat Yumia am meisten zu kämpfen. Doch so richtig emotional wird es nicht. Die visuelle Dunkelheit, die bei Yumia mehr Raum einnimmt als bei allen anderen Teilen der Reihe, erstreckt sich nicht auf die Geschichte. Stattdessen wird das "Erwachsene" mit symbolischen Gegenständen, wie Pistolen oder einem Motorrad unterstrichen.

Trotz älterer Figuren möchte Atelier Yumia leicht verdaulich bleiben und vielmehr Entspannung statt Tiefe bieten. Ein bisschen regt das Thema einer verbotenen Alchemistin, die in dieser neuen Welt unerwünscht ist und wegen ihrer Gaben ausgenutzt wird, zum Nachdenken an. Aber es ist fast schon eine Kunst, dass die Szenen es gerade in der heutigen Zeit nicht schaffen, emotional zu berühren. Jede inhaltliche Ernsthaftigkeit wird sofort mit einem Witz oder ein wenig Fanservice abgefedert. Darauf muss man sich einlassen können, oder eben nicht. Ob neue Fans das abschreckend oder entspannend finden, bleibt also weiter abzuwarten.

Mich als alten Fan haben die Neuerungen bisher keinesfalls abgeschreckt, ich bin sogar richtig neugierig auf mehr. Gerade auf den Ausbau und die Gestaltung des eigenen Ateliers habe ich richtig Lust! Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land erscheint am 21. März 2025 für PC (Steam), PlayStation und erstmals für die Xbox, dabei optimiert für Xbox Series X|S.